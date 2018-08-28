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Гороскоп на сегодня, 28 августа

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день подходит для активной деятельности.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Сегодня можно приступить к осуществлению намеченных планов и постараться успеть сделать как можно больше.

Благоприятны занятия спортом, соревнования как в спорте, так и в интеллектуальной сфере, преодоление препятствий.

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Разумный риск может дать хорошие результаты, но стоит помнить о предосторожности и сохранять чувство меры.

Реализовать активную энергию дня можно в саду или огороде – день подходит для подрезки деревьев и кустарников, а также для активной работы на воздухе.

Напомним, на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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