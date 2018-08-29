Ореховый Спас – лучшие СМС поздравления

Ореховый (Хлебный) Спас православные отмечают 29 августа. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

Ореховый Спас, который также называют Хлебным, отмечают 29 августа.

В этот день нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзинку с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом.

С давних времен в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Ореховым Спасом.

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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг!

Всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

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На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи.

Впереди богатая урожаем золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

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Хлебный спас — светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной.

Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел.

От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа.

Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

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Встречайте осень Третьим Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий и вкусный каравай.

Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!

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