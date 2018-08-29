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Гороскоп на сегодня, 29 августа

В целом день благоприятен для созидательных дел.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Хорошо уделить внимание своему здоровью, обратить внимание на питание. Сегодня можно поголодать или принимать легкую и полезную пищу. День способствует взаимоподдержке друг друга. Благоприятное время для начинаний в сфере искусств.

Любителям заниматься садом и огородом рекомендуется проводить посадки. Если вы готовите детей ко дню знаний, то завершить все закупки принадлежностей — самое время.

Читайте: Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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