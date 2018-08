Ученые нашли удивительное свойство держания за руки

Влюбленные пары должны чаще держаться за руки – это синхронизирует мозговую активность, а также помогает бороться с болью.

Результаты соответствующего исследования ученых из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет zdorovia.com.ua.

Они провели эксперименты, в которых приняли участие 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет.

В ходе исследований влюбленные просто сидели рядом, находились в разных комнатах или держались за руки. Все это время ученые следили за мозговой активностью партнеров.

На следующем этапе те же задачи выполнялись с одним изменением – на руку каждой женщины влияли нагревом, вызывающим легкую боль.

Исследователи выяснили, что когда партнеры держались за руки, синхронизация их мозговых волн достигала максимума. При этом болевые ощущения притуплялись.

Ученые объясняют это тем, что в момент прикосновения партнера человек чувствует себя безопаснее.

Фото: pixabay.com