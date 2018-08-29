Как подготовить ребенка к первому смартфону – советы Минздрава

Оказавшись перед решением о покупке личного смартфона для ребенка, родители могут испытывать затруднения. Как определиться, что ребенок готов получить собственный гаджет и ответственно его использовать? В Минздраве дали советы.

Решение о том, когда позволять ребенку пользоваться смартфоном, связано не столько с возрастом, сколько с соответствующими действиями как со стороны родителей, так и со стороны самого ребенка.

Как подготовить ребенка к первому смартфону, рассказала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Будьте примером для подражания. Дети берут пример со взрослых, поэтому старайтесь показывать хороший пример.

Даже до того, как пришло время, когда вы решили дать ребенку собственный смартфон.

Знакомьте ребенка с технологиями с раннего возраста. Научить ребенка ответственно пользоваться электронными устройствами.

Прежде чем ребенок попросит о смартфоне, поговорите с ним о технологиях, спросите, что ему больше всего в них нравится и расскажите, для чего вы используете их сами.

Формулируйте правила вместе с ребенком. Перед тем, как дадите ребенку собственный телефон, обсудите правила его использования.

Продемонстрируйте на собственном примере, какие правила нужно соблюдать и проверяйте, следует ли им ребенок.

Читайте: Без нагрузки на спину. Как правильно носить школьный рюкзак В школе требуют медицинскую карту - что делать Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии

Узнайте, какие устройства и технологии позволяют использовать в школе, где учится ваш ребенок.

Пообщайтесь с учителями и спросите о том, какими электронными устройствами дети пользуются и как следует пользоваться электронными устройствами дома для выполнения домашнего задания.

Не пишите сообщения свои ребенку все время. Это постоянно отвлекает его от учебы, а также может привести к недоразумению и волнению – текстовые сообщения не передают интонации заботливого голоса родителей.

Супрун отмечает, в каждом конкретном случае эти правила нужно адаптировать.

Все дети индивидуальны – кому-то надо напоминать об ограничении пользования гаджетами, а кто может ими вообще не интересоваться. Кроме того, с возрастом правила должны меняться.

Ранее Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов для здоровья и дала 5 советов, которые помогут избежать проблем.

Фото: Dreamstime