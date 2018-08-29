Испорченный отдых: как выбить компенсацию

Этим летом тысячи украинцев, полетевших на отдых в другие страны, попали в ловушку, устроенную авиаперевозчиками и туроператорами.
Как выбить компенсацию за испорченный отдых – в сюжете Утра в большом городе.
Компенсация с туроператора
Туроператоры, как правило, уверяют, что они почти ни за что не несут ответственности, но в соответствии с действующим законодательством – это не так.
– Вы имеете все права на то, чтобы прописать в договоре с туроператором в том числе и ту ответственность, которую несет туроператор перед вами. Если туроператор отказывается это подписать – вы просто не подписываете договор, – советует председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.
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Если же договор уже подписан, получить компенсацию за потерянные дни отпуска из-за задержки рейса или по другой причине все еще можно. Главное – документировать все факты задержек.
– Все возмещения и все остальное за непредоставленный или не полностью предоставленный отдых турист должен получать от оператора, – уточнил Голубаха.
Несколько советов:
- Писать жалобу и отправлять ее надо на главный офис именно туроператора, а не агента, у которого вы приобрели тур.
- В заявлении-жалобе надо перечислить все факты нарушений прав, некачественного и неполного предоставления обещанных услуг, подкрепив их справками или фото.
- Желательно добавить банковскую информацию – то есть счет, на который должны выплатить компенсацию.
- Дальше – сканируем все документы и отправляем на электронную почту туроператору.
На рассмотрение вашей претензии у туристической компании есть от 10 до 90 суток.
Если ответ будет положительным – денежную компенсацию можно получить за каждый потерянный день отпуска. Обычно она составляет от 35 до 70 евро на человека.
Редко, но туроператоры выплачивают и моральную компенсацию, например повышенный уровень стресса в связи с сокращением продолжительности отпуска. Выплатить могут до 500 евро, но не перегибайте палку.
Если же ответ туроператора будет отрицательный – надо готовиться к суду. На написание жалобы на туроператора есть только 30 дней после возвращения из тура. А вот срок исковой давности, то есть обращение в суд – 3 года.
Компенсация с авиаперевозчика
Все авиаперелеты регулируются действующим законодательством. За задержки или отмены рейсов должны отвечать как регулярные авиакомпании, так и чартерные.
Помните! Если ваш рейс задержали минимум на 3 часа, вы уже имеете право на компенсацию.
По меньшей мере – это вода и еда в аэропорту.
Можно просить денежную: от 250 до 600 евро, в зависимости от дальности полета. А это от 8 до 19 тыс. грн.
Претензию можно написать в произвольной форме.
Судиться с авиакомпаниями – это много времени и денег. Мало кто добровольно согласится тратить свои нервы. Поэтому юрист Сергей Александров создал стартап, в рамках которого его коллеги будут отстаивать ваши права.
Подача заявки – бесплатно. Компания взыщет свою комиссию только в случае положительного решения суда.
Напомним, в июле из аэропорта турецкого курорта Анталия не могли вылететь 170 пассажиров из Украины.
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