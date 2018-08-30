Для любой спины и кошелька: как выбрать матрас

Выбрать матрас в современном мире – не проблема, главное – определиться с ценой, размером и жесткостью модели.

О том, как правильно выбрать матрас, и на что важно обратить внимание читайте ниже.

Размер

Длинна ортопедического матраса должна быть на 20% больше, чем рост человека, а его оптимальная ширина – 80 сантиметров. При выборе размера нужно учитывать комплекцию человека.

Жесткость

Жесткий или мягкий матрас – на этот вопрос ответить стоит вам, здесь главное – личные предпочтения.

Если на матрасе будут спать два человека, удачным вариантом будет модель средней жесткости с независимым пружинным блоком. В таком матрасе при нагрузке прогибается только часть пружин.

Двусторонний матрас, одна сторона которого имеет высокую/среднюю, а другая среднюю/мягкую жесткость, подойдет для тех, кто имеет разные предпочтения, но хотят спать вместе.

Типы матрасов (пружинный и без пружин)

Пружинный матрас

Пружинный с боннельным пружинным блоком – самый недорогой вид матрасов. При цене от 600 грн за одноместную модель его минусами можно назвать: короткий срок службы и слабо выраженный ортопедический и анатомический эффект.

Пружинный с независимым расположением пружин – этот вид матрасов стоит дороже (от 1 тыс. грн.) и имеет больше плюсов, среди которых: выраженные ортопедические свойства, продолжительный срок эксплуатации, невысокий уровень шума.

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Беспружинный матрас

Качественные модели беспружинных матрасов стоят дороже по сравнению с пружинными аналогами. К плюсам таких моделей относят: тихую эксплуатацию, отличные ортопедические характеристики, долговечность.

Чтобы выбрать беспружинный матрас, главное определиться с жесткостью. Модели с жестким наполнителем не советуют покупать для пожилых людей и тех, кто страдает болями в поясничном отделе. Зато людям, которые хотят откорректировать верхний отдел позвоночника, стоит как раз обратить внимание на более жесткие варианты.

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