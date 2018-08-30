Двери или пляж? Новая оптическая иллюзия

В интернете обсуждают новую оптическую иллюзию.

Пользователь по именем Бекки разместила у себя на странице фото, предложив угадать, что на нем изображено — дверь или пляж. Часть комментаторов уверенно заявила, что видит фрагмент несколько облупленной и плохо покрашенной дверной рамы с синей дверью.

Другие также твердо говорили, что видят перед собой перевернутый на бок снимок пляжа — с белым песком, зеленовато-голубой водой и кристально чистым синим небом. Между сторонниками двух лагерей вспыхивали ссоры.

– Кто в здравом уме скажет, что это пляж?, Сколько бы я не вглядывался, я не увижу там дверь потому, что это пляж, — писали в комментариях.

Как пишет Mirror, женщина сделала эффектную двухдневную паузу, после чего раскрыла истину: это все-таки пляж. И опубликовала ту же фотографию с фигурами людей, которые ранее были устранены с помощью фотошопа.

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К слову, в сети появилась новая оптическая иллюзия с “разноцветными” кругами, которые на самом деле одного цвет.