PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Двери или пляж? Новая оптическая иллюзия/

Двери или пляж? Новая оптическая иллюзия

В интернете обсуждают новую оптическую иллюзию.

Пользователь по именем Бекки разместила у себя на странице фото, предложив угадать, что на нем изображено — дверь или пляж. Часть комментаторов уверенно заявила, что видит фрагмент несколько облупленной и плохо покрашенной дверной рамы с синей дверью.

Другие также твердо говорили, что видят перед собой перевернутый на бок снимок пляжа — с белым песком, зеленовато-голубой водой и кристально чистым синим небом. Между сторонниками двух лагерей вспыхивали ссоры.

– Кто в здравом уме скажет, что это пляж?, Сколько бы я не вглядывался, я не увижу там дверь потому, что это пляж, — писали в комментариях.

Как пишет Mirror, женщина сделала эффектную двухдневную паузу, после чего раскрыла истину: это все-таки пляж. И опубликовала ту же фотографию с фигурами людей, которые ранее были устранены с помощью фотошопа.

Читайте: Девушка с аномально тонкими ногами – правда или оптическая иллюзия

К слову, в сети появилась новая оптическая иллюзия с “разноцветными” кругами, которые на самом деле одного цвет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Презентация Apple в сентябре 2018 – дата
Путин угрожал Порошенко “раздавить” войско Украины – Олланд
Наращивание ресниц: как выбрать мастера и не стать жертвой моды
Вылечили запущенную стадию! Ученые нашли новый способ борьбы с раком
Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа
Современная инженерия и космос: в Днепре состоится масштабный технофест
УЕФА назвала лучших футболистов сезона
Сочный и сладкий: где в Украине лучше всего уродился виноград
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка