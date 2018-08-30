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Гороскоп на сегодня, 30 августа

День не подходит для большинства дел.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Звезды не советуют сегодня начинать что-то новое и важное.

При этом можно наводить порядок, лечить заболевания, заниматься творчеством.

Во второй половине дня может проявляться повышенная эмоциональность и восприимчивость.

Вечером показаны успокаивающие мероприятия, например семейное чаепитие, расслабляющая теплая ванна или легкий самомассаж.

Неблагоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений.

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К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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