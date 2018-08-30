Хoom: как работает платежный сервис PayPal в Украине

Электронная платежная система PayPal запустила трансграничные переводы для Украины через дочернюю компанию Xoom.

Xoom – дочерняя компания электронной системы платежей PayPal – запустила трансграничные переводы для Украины.

– Главная новость 2018 года. Пару часов назад PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало, – сообщил основатель инициативы PayPal for Ukraine Илья Кенигштейн.

Что такое PayPal

PayPal – международная электронная платежная система.

Сегодня это самый распространенный способ расчетов в интернете – его используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

PayPal выступает неким посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

Чтобы вывести из системы наличные деньги, нужно привязать свой банковский счет к счету PayPal через личный кабинет, а потом снимать наличку как обычно.

Что такое Xoom

Xoom – это система перевода денежных средств, которую PayPal купил в ноябре 2015 года.

Ранее Xoom позволял пересылать денежные средства в 44 страны, однако Украины в этом списке не было.

Теперь пересылать деньги из США можно в 130 стран мира, в том числе в Украину.

Кто и от кого может получать переводы

Xoom предназначен для переводов от близких и семьи.

Кроме того, получатель может попросить близких в США пополнить баланс мобильного телефона и оплатить счета.

Как работает Xoom

Клиенты из США теперь могут отправлять деньги в 70% стран мира, просто загрузив приложение Xoom на мобильный телефон, либо зайдя на сайт Xoom.

В выбранном поле нужно выбрать страну и город для перевода, банк-получатель, а также сумму платежа.







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Как получить деньги – список банков

В Украине компания будет работать через сервис Cash Pickup. Он позволит получателю забрать денежный перевод наличными в одном из банков-партнеров.

Модель Cash Pickup будет доступна в отделениях: АккордБанк, Банк Пивденный, Банк КредитДнепр, Индустриальный Банк, Кредобанк, Ощадбанк, Банк Восток, Глобус, IBOX Банк, Правекс Банк, Приватбанк, Universal, Укргазбанк, Ukrainian Financial Group, VS Bank.

Нужно ли будет что-то доплачивать при получении денег в банке, пока непонятно.

В том же Приватбанке о системе Xoom вообще пока ничего не знают. Появление любой информации обещают публиковать на сайте.

Лимиты отправки денег

Пока украинцы смогут получать до $2999 в сутки, но не больше $6000 за 30 дней и не больше $9999 на 180 дней.

Лимиты можно расширить, предоставив платежной системе дополнительные документы.

Во время первой транзакции нужно указать свое полное имя, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания.

Если этот уровень лимита превышен, нужно указать номер социального страхования США, профессию и источник дохода. Если номера соцстраховки нет, можно отправить копию паспорта.

При превышении лимита второго уровня, Xoom дополнительно запросит копию удостоверения личности с фото, выданного правительством (паспорт, водительское удостоверение или зеленая карточка), а также копии последних выписок и выплат в банке.

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Сравнение цен

Сервисы денежных переводов типа Western Union предлагают перевести деньги в Украину за несколько минут.

Если у отправителя есть банковская карта и счет, перевод можно отправить онлайн, а забрать в отделении партнера в Украине.

Кроме WU, есть ряд альтернативных сервисов: разветвленную сеть агентств предлагают в MoneyGram, низкие комиссии у Transferwise (max 1%, min $3), разнообразие вариантов оплаты предлагает Worldremit, выгодные комиссии из Европы – TransferGo.

Плата за обслуживание Xoom зависит от вашей страны, страны, в которую вы переводите деньги, источника финансирования, валюты выплат и общей суммы перевода.

В целом комиссия стартует от $5 и зависит от суммы перевода.

Если делать перевод с банковского счета, то комиссия статична – $5, а если с карточек – варьируется от суммы перевода.

За $2999 придется отдать $60 комиссии, но это все равно дешевле, чем в других системах.

Если отправлять перевод с карты, комиссия стартует с $5.99.

Почему это важно

Благодаря Xoom украинцы получили еще один сервис, который позволяет переводить деньги из США.

Кроме того, запуск переводов из США в Украину с помощью Xoom – исторический момент, подтверждающий, что рано или поздно PayPal зайдет в Украину.

К слову, с 12 июня украинцы могут отправлять деньги в валюте за границу с применением безбумажных технологий.