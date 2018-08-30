Куда пойти в сентябре в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Как всегда, осень пришла в Киев не с пустыми руками, а с множеством фестивалей, выставок и музыкальных событий.
В первом месяце осени киевляне смогут попробовать крафтовое пиво, сходить на выставку ретро-автомобилей или посетить фестиваль поп-культуры Comic Con.
Также Киев ждут и музыкальные события – концерт СегодняНочью, The Maneken и пост-панк группы Small Depo.
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Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий сентября.
Craft Beer Fest
Фото: Facebook
1-2 сентября, 12.00
ВДНХ
Стоимость: 150 грн
Купить билеты можно тут
Сентябрь начнется с самого масштабного в Украине пивного фестиваля Craft Beer Fest. Более чем 40 пивоваров представят гостям более 200 сортов пива. По традиции, пройдет фестиваль на территории ВДНХ.
Craft Beer Fest – станет прекрасным вариантом для пикника в компании друзей на свежем воздухе, ведь кроме авторского пива, вы сможете поесть жареных сосисок, бургеров и овощей в зоне фуд-корта или полежать на мягких пуфах в лаундж-зоне.
Выставка Живые Динозавры
Фото: Facebook
2 сентября – 15 октября, 10.00
ВДНХ
Стоимость: 30 – 500 грн
Купить билеты можно тут
Гостей экспозиции ждут 24 динозавра, выполненых в реальном размере, которые имеют соответствующие своим видам расцветку, текстуру, а также издают звуки и даже двигаются. Создавались экспонаты под руководством Себастьяна Апестегуя – палеонтолога, доктора естественных наук из Аргентины, а также при участии Felix de Azara Paleontologists Foundation и Maimonides University.
Сергей Жадан. Антенна
Фото: Facebook
14 сентября, 19.00
Центральный Дом офицеров ВСУ
Стоимость: 220 – 500 грн
Купить билеты можно тут
14 сентября в Доме офицеров состоится литературный вечер украинского поэта Сергея Жадана. Автор романов Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамия, поэтических сборников Цитатник, Эфиопия представит новый сборник стихов Антенна. Это собранные в 80 произведений молитвы, библейские цитаты, церковные проповеди и все то, что наполняет информационную окружающую среду. Каждый стих углубляет читателя в устройстве мира и знакомит ближе с политическими изменениями, которые сейчас переживает современное поколение.
Star and Orchestra. Александр Положинский
Фото: Facebook
21 сентября, 20.00
Caribbean Club
Стоимость: 390 – 1400 грн
Купить билеты можно тут
На сцену Caribbean Club возвращается проект, который не один раз собирал полные залы любителей современного джаза. Star and Orchestra – музыкальный диалог между популярными украинскими артистами и джазовыми музыкантами. Его участниками уже успели стать поп-певец Артем Пивоваров, вокалистки Оля Диброва и Злата Огневич, композитор и певец Владимир Ткаченко и фронтмен группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.
21 сентября вместе с джазовым оркестром на сцену выйдет лидер украинской альтернативной группы Тартак Александр Положинский. Специально для своих поклонников музыкант готовит программу лучших песен. Однако, в этот вечер они прозвучат в совершенно новой и необычной аранжировке.
Small Depo
Фото: Facebook
22 сентября, 19.00
Mezzanine
Стоимость: 150 грн
Купить билеты можно тут
22 сентября в столичном клубе Mezzanine пройдет концерт группы Small Depo, на котором ребята презентуют новый альбом. В качестве приглашенных гостей – My Personal Murderer и Logleg.
Small Depo несут в массы холод своего минималистичного пост-панка и инди-рока, рассуждая на темы радостей и потерь, любви и дружбы в молодежных кругах. Группа отправляется в осенний тур, и Киев получает возможность принять их первое выступление.
Comic Con Ukraine
Фото: Facebook
22 сентября, 12.00
Арт-завод Платформа
Стоимость: 350 – 500 грн
Купить билеты можно тут
Comic Con – это международный фестиваль современной поп-культуры, который с 1970 года ежегодно проходит в Сан-Диего, а 22 и 23 сентября состоится в Украине.
Местом встречи фанатов комиксов, кинематографа и анимации станет Арт-завод Платформа. Именно там гости фестиваля смогут познакомиться с кумирами и единомышленниками, посетить лекции о кино, комикс-индустрии, геймерский турнир, или же просто отдохнуть с друзьями в зоне отдыха или оторваться на выступлениях украинских музыкантов.
СегодняНочью
Фото: Facebook
23 сентября, 20.00
Docker Pub
Стоимость: 250 – 3150 грн
Купить билеты можно тут
В конце сентября с концертом в Киев приедет российская рок-группа СегодняНочью. Музыканты сыграют для слушателей все лучшее, что накопилось у них из шести студийных альбомов.
История рок-бэнда началась в 2001 году, после того как звукозаписывающая компания CD Land Records случайно наткнулись на демо музыкантов. А уже через год, после подписания контракта, СегодняНочью выпустили дебютную пластинку Кофе и сигареты, с которой им помогал лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко. Со временем коллектив пережил изменения в составе, записал еще пять альбомов.
OldCarLand
Фото: Facebook
28-30 сентября, 09.00
ВДНХ
Стоимость: 120 грн
Купить билеты можно тут
OldCarLand – это настоящий праздник для ценителей ретро-автомобилей и просто любителей железных коней.
Фестиваль уже в девятый раз пройдет в Украине и соберет на территории ВДНХ самые раритетные модели легковушек, грузовиков, автобусов и мотоциклов. Старейшим участникам фестиваля – более 80 лет. Большинство из них остались на нашей планете в единственном экземпляре.
Также в течение трех дней вы сможете увидеть зрелищные заезды раллийных машин и проехаться вместе с профессиональным гонщиком. Кроме этого, на OldCarLand будут работать зона фуд-кортов, детские развлекательные секторы, выступят музыкальные группы на главной сцене.
The Maneken. 10th Anniversary LIVE
Фото: Facebook
29 сентября, 19.00
Caribbean Club
Стоимость: 250 – 650 грн
Купить билеты можно тут
Этой осенью десятилетие отмечает украинская поп-группа The Maneken, известная как проект саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова.
Разделить это знаменательное событие музыканты решили вместе с поклонниками большим сольным концертом в Caribbean Club 29 сентября. В этот вечер со сцены клуба прозвучат лучшие треки с пяти альбомов группы, которые в свое время творили историю новой волны украинской музыки. Также известно, что вместе с Евгением на сцену выйдет и его жена Ната Жижченко (ONUKA).
Barometer. International Bar Show 2018
Фото: Facebook
28-30 сентября, 12.00
КВЦ Парковый
Стоимость: 200 – 1200 грн
Купить билеты можно тут
Фестиваль, который каждый раз доказывает, что коктейль – это не просто алкогольный напиток из яркого цвета ликерами или соком, а целая композиция, которая состоит из многих маленьких деталей. Три дня представители лучших баров Нью-Йорка, Парижа, Осло, Тель-Авива, Алматы, Минска, Киева, Львова и многих городов будут знакомить гостей с коктейлями, разработанными специально под фестиваль – в виде мороженого или из маршмеллоу, облепихой, инжиром, шоколадным трюфелем и даже с кумысом, чернилами каракатицы и еловыми шишками.
Напомним, после длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский.