Куда пойти в сентябре в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Как всегда, осень пришла в Киев не с пустыми руками, а с множеством фестивалей, выставок и музыкальных событий.

В первом месяце осени киевляне смогут попробовать крафтовое пиво, сходить на выставку ретро-автомобилей или посетить фестиваль поп-культуры Comic Con.

Также Киев ждут и музыкальные события – концерт СегодняНочью, The Maneken и пост-панк группы Small Depo.

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Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий сентября.

Craft Beer Fest

Фото: Facebook

1-2 сентября, 12.00

ВДНХ

Стоимость: 150 грн

Купить билеты можно тут

Сентябрь начнется с самого масштабного в Украине пивного фестиваля Craft Beer Fest. Более чем 40 пивоваров представят гостям более 200 сортов пива. По традиции, пройдет фестиваль на территории ВДНХ.

Craft Beer Fest – станет прекрасным вариантом для пикника в компании друзей на свежем воздухе, ведь кроме авторского пива, вы сможете поесть жареных сосисок, бургеров и овощей в зоне фуд-корта или полежать на мягких пуфах в лаундж-зоне.

Выставка Живые Динозавры

Фото: Facebook

2 сентября – 15 октября, 10.00

ВДНХ

Стоимость: 30 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Гостей экспозиции ждут 24 динозавра, выполненых в реальном размере, которые имеют соответствующие своим видам расцветку, текстуру, а также издают звуки и даже двигаются. Создавались экспонаты под руководством Себастьяна Апестегуя – палеонтолога, доктора естественных наук из Аргентины, а также при участии Felix de Azara Paleontologists Foundation и Maimonides University.

Сергей Жадан. Антенна

Фото: Facebook

14 сентября, 19.00

Центральный Дом офицеров ВСУ

Стоимость: 220 – 500 грн

Купить билеты можно тут

14 сентября в Доме офицеров состоится литературный вечер украинского поэта Сергея Жадана. Автор романов Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамия, поэтических сборников Цитатник, Эфиопия представит новый сборник стихов Антенна. Это собранные в 80 произведений молитвы, библейские цитаты, церковные проповеди и все то, что наполняет информационную окружающую среду. Каждый стих углубляет читателя в устройстве мира и знакомит ближе с политическими изменениями, которые сейчас переживает современное поколение.

Star and Orchestra. Александр Положинский

Фото: Facebook

21 сентября, 20.00

Caribbean Club

Стоимость: 390 – 1400 грн

Купить билеты можно тут

На сцену Caribbean Club возвращается проект, который не один раз собирал полные залы любителей современного джаза. Star and Orchestra – музыкальный диалог между популярными украинскими артистами и джазовыми музыкантами. Его участниками уже успели стать поп-певец Артем Пивоваров, вокалистки Оля Диброва и Злата Огневич, композитор и певец Владимир Ткаченко и фронтмен группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

21 сентября вместе с джазовым оркестром на сцену выйдет лидер украинской альтернативной группы Тартак Александр Положинский. Специально для своих поклонников музыкант готовит программу лучших песен. Однако, в этот вечер они прозвучат в совершенно новой и необычной аранжировке.

Small Depo

Фото: Facebook

22 сентября, 19.00

Mezzanine

Стоимость: 150 грн

Купить билеты можно тут

22 сентября в столичном клубе Mezzanine пройдет концерт группы Small Depo, на котором ребята презентуют новый альбом. В качестве приглашенных гостей – My Personal Murderer и Logleg.

Small Depo несут в массы холод своего минималистичного пост-панка и инди-рока, рассуждая на темы радостей и потерь, любви и дружбы в молодежных кругах. Группа отправляется в осенний тур, и Киев получает возможность принять их первое выступление.

Comic Con Ukraine

Фото: Facebook

22 сентября, 12.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: 350 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Comic Con – это международный фестиваль современной поп-культуры, который с 1970 года ежегодно проходит в Сан-Диего, а 22 и 23 сентября состоится в Украине.

Местом встречи фанатов комиксов, кинематографа и анимации станет Арт-завод Платформа. Именно там гости фестиваля смогут познакомиться с кумирами и единомышленниками, посетить лекции о кино, комикс-индустрии, геймерский турнир, или же просто отдохнуть с друзьями в зоне отдыха или оторваться на выступлениях украинских музыкантов.

СегодняНочью

Фото: Facebook

23 сентября, 20.00

Docker Pub

Стоимость: 250 – 3150 грн

Купить билеты можно тут

В конце сентября с концертом в Киев приедет российская рок-группа СегодняНочью. Музыканты сыграют для слушателей все лучшее, что накопилось у них из шести студийных альбомов.

История рок-бэнда началась в 2001 году, после того как звукозаписывающая компания CD Land Records случайно наткнулись на демо музыкантов. А уже через год, после подписания контракта, СегодняНочью выпустили дебютную пластинку Кофе и сигареты, с которой им помогал лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко. Со временем коллектив пережил изменения в составе, записал еще пять альбомов.

OldCarLand

Фото: Facebook

28-30 сентября, 09.00

ВДНХ

Стоимость: 120 грн

Купить билеты можно тут

OldCarLand – это настоящий праздник для ценителей ретро-автомобилей и просто любителей железных коней.

Фестиваль уже в девятый раз пройдет в Украине и соберет на территории ВДНХ самые раритетные модели легковушек, грузовиков, автобусов и мотоциклов. Старейшим участникам фестиваля – более 80 лет. Большинство из них остались на нашей планете в единственном экземпляре.

Также в течение трех дней вы сможете увидеть зрелищные заезды раллийных машин и проехаться вместе с профессиональным гонщиком. Кроме этого, на OldCarLand будут работать зона фуд-кортов, детские развлекательные секторы, выступят музыкальные группы на главной сцене.

The Maneken. 10th Anniversary LIVE

Фото: Facebook

29 сентября, 19.00

Caribbean Club

Стоимость: 250 – 650 грн

Купить билеты можно тут

Этой осенью десятилетие отмечает украинская поп-группа The Maneken, известная как проект саунд-продюсера и музыканта Евгения Филатова.

Разделить это знаменательное событие музыканты решили вместе с поклонниками большим сольным концертом в Caribbean Club 29 сентября. В этот вечер со сцены клуба прозвучат лучшие треки с пяти альбомов группы, которые в свое время творили историю новой волны украинской музыки. Также известно, что вместе с Евгением на сцену выйдет и его жена Ната Жижченко (ONUKA).

Barometer. International Bar Show 2018

Фото: Facebook

28-30 сентября, 12.00

КВЦ Парковый

Стоимость: 200 – 1200 грн

Купить билеты можно тут

Фестиваль, который каждый раз доказывает, что коктейль – это не просто алкогольный напиток из яркого цвета ликерами или соком, а целая композиция, которая состоит из многих маленьких деталей. Три дня представители лучших баров Нью-Йорка, Парижа, Осло, Тель-Авива, Алматы, Минска, Киева, Львова и многих городов будут знакомить гостей с коктейлями, разработанными специально под фестиваль – в виде мороженого или из маршмеллоу, облепихой, инжиром, шоколадным трюфелем и даже с кумысом, чернилами каракатицы и еловыми шишками.

Напомним, после длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский.