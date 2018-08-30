Наращивание ресниц: как выбрать мастера и не стать жертвой моды

Наращивание ресниц – очень распространенная процедура среди девушек. Чем может обернуться некачественная работа мастера и как не стать жертвой моды?

Покажите мне девушку, которая хоть раз не задумывалась о наращивании ресниц.

Очень удобно проснуться при полном параде, сократив при этом время на утренние сборы.

Более того, процедура вселяет больше уверенности: в любой ситуации ты выглядишь привлекательно, а красивых фото в соцсетях становится больше.

При этом один из факторов, на который девушки чаще всего обращают внимание, – цена наращивания ресниц и длительность самой процедуры.

Обычно на один поход к мастеру уходит от 2-х часов, а коррекцию приходится делать каждые 2-3 недели.

Признаюсь честно, на последнем курсе университета мне тоже показалось, что для полного счастья не хватает именно ресниц – длинных и роскошных. Чтобы не тратить по утрам время, хлопать до небес и выглядеть на снимках слегка куклой.

Если бы я знала, что спустя полгода буду жалеть о своем решении, вряд ли стала бы рисковать.

Первого мастера по наращиванию ресниц я нашла случайно – методом сарафанного радио.

Благо, в нашем маленьком городке под Киевом оно работало хорошо.

На “специалиста” клюнула сразу – тогда цена красоты была в пределах 150 грн, а процедура длилась 2 часа.

Для сравнения, в столице на то время нарастить ресницы можно было не дешевле чем за 350 грн. Неплохая разница.

Подкупило также то, что на коррекцию можно было приходить раз в месяц, иногда ресницы удавалось носить дольше.

Поток клиентов у мастера тоже был нехилый: записаться было сложно даже за месяц до процедуры.

В общем, решилась. Нарастила.

Поначалу было непривычно и ресницы казались тяжелыми. Об удовольствиях почесать глаз или спать лицом в подушку теперь пришлось забыть.

Но ведь все было ради результата! В зеркало на меня смотрела девушка с огромными выразительными глазами. Ресницы были настолько густыми, черными и длинными, что от одного взмаха я боялась взлететь. Все как в песне группы Братья Гримм.

Со временем я привыкла находить в постели или на полу свои ресницы, расчесывать их по утрам и беречь от воды. Да-да, беречь от воды. Потому что мастер сказала, что мочить их категорически нельзя.

Так вот, в нарощенную красоту я наигралась спустя полгода, а когда поняла, что больше не хочу, меня ждал неприятный сюрприз.

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Во время одной из коррекций я случайно увидела свои ресницы. Вернее, то, что от них осталось.

Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Из-за нехватки влаги веки были сухими и лущились. Вместо длинных черных ресниц на меня смотрели короткие “обрубки”, залитые клеем.

Только тогда до меня дошло, почему каждая процедура коррекции была настолько болезненной: мастер заливала глаза клеем, а в следующий раз вырывала мои ресницы вместе с нарощенными.

Процедуру я завершила, но в тот день была у мастера в последний раз.

На восстановление своих ресниц ушло больше года.

Сначала нашла в Киеве хорошего специалиста.

На снятие прежней работы у нее ушло около 3-х часов: клей залил глаза и слепил нарощенные ресницы вместе с моими.

Чтобы не пугать себя и окружающих, сразу сделала ламинирование.

Процедура удлиняет и завивает ресницы, позволяя какое-то время не пользоваться косметикой.

К этому добавила домашний уход с использованием специального касторового масла. Им я ежедневно мажу ресницы на ночь уже третий год.

Вспоминая сейчас пережитый ужас, я понимаю, что никогда больше не решилась бы на подобную процедуру.

Да, это красиво. Да, это удобно. Но ведь сама процедура наращивания связана непосредственно с глазами. И халатность мастера может обернуться страшными последствиями.

Чем опасно наращивание ресниц

Врачи признаются, на практике не раз сталкивались с негативными последствиями некачественного наращивания, после которых девушкам приходилось не только снимать ресницы, но и долго лечиться.

По словам офтальмолога Роксоланы Шевчук, чаще всего возникают проблемы с веками (конъюнктивой).

Речь идет о блефарите, инфекционных, аллергических и воспалительных процессах.

– Может быть аллергический конъюнктивит. Я бы не рекомендовала людям, которые склонны к аллергии, вообще наращивать. Кроме того, при неосторожном или неаккуратном использовании клея может быть химический ожог – и конъюнктивы, и роговицы. Не думаю, что этот ожог завершится необратимыми последствиями для зрения, но неприятности и вред здоровью все равно будут, – рассказывает она.

Вместе с тем, врач не рекомендует наращивать ресницы людям, носящим контактные линзы. Для них это будет двойная нагрузка на глаз.

Как выбрать мастера наращивания ресниц

Если все вышенаписанное вас не пугает и вы всерьез настроены нарастить ресницы, позаботьтесь о том, чтобы выбрать хорошего и проверенного специалиста.

При выборе мастера для наращивания ресниц, в первую очередь, нужно смотреть на работы и отзывы, рассказывает лэшмейкер Анастасия Михневич.

– Однако это не 100% вариант, потому что есть люди, для которых главное, чтобы ресницы были пушистыми и красивыми. Один из топовых вариантов – найти в интернете школу по наращиванию ресниц, посмотреть работы преподавателей и учеников. К тому же, фото в интернете можно сравнить с теми, которые показывают в школе. Некачественную картинку и фотошоп видно очень хорошо, – объясняет она.

Еще один вариант – расспросить у знакомого мастера имя интересующего профессионала.

Как правило, мастера друг друга знают и смогут подсказать, где делают хорошо, а где не очень.

Не бойтесь задать каверзные вопросы. Мастер должен уметь объяснить все свои действия.

Нелишним будет проконсультироваться с мастером по телефону.

Предупредите, что никогда не делали наращивание, и узнайте, сколько времени понадобится мастеру на работу.

Например, классическое наращивание делают от 1,5 до 2,5 часов – и это нормально.

Каждый мастер работает со своей скоростью и в свое удобство.

Обычно разница во времени зависит от количества ресниц и сложности глаза.

Если мастеру нужно меньше отведенного времени, скорее всего, он халтурит. Если больше – скорее всего, мастер начинающий и может делать ошибки.

Кроме того, спросите у мастера, использует ли он гипоаллергенные материалы.

Если он говорит “да”, значит не знает продукцию.

Гипоаллергенных материалов не существует – все клеи идут на основе цианоакрилата, а он вызывает аллергию в любом случае, уверяет Анастасия.

Не зря существует накопительная аллергия.

Бегите от мастера, который говорит, что нарощенные ресницы нельзя мочить водой.

– Мочить их нужно, желательно не просто водой, а пенкой для умывания. Кожа обновляется, работают сальные железы, в ресницах появляется кашица. Водой ты ее не особо смоешь, лучше пользоваться пенкой. В интернете есть куча видео о том, как делать это правильно, – объясняет специалист.

Если мастер дает гарантию на свою работу, с этим тоже нужно быть осторожным.

Хороший мастер дает гарантию на 3-5 дней, чтобы ресницы не посыпались. В ином случае он их перенаращивает.

Но бывает наоборот: мастер может склеить все ресницы так, что они вообще не выпадут.

Кому нельзя наращивать ресницы

Лучше отказаться от наращивания людям, страдающим от аллергии и непереносимости определенного компонента клея.

– Некоторые клиенты употребляют противоаллергические таблетки и наращивают ресницы. Но они это делают на свой страх и риск. Потому что есть случаи, когда у человека отекают слизистые и он может задохнуться, – объясняет Анастасия Михневич.

Нежелательно наращивать ресницы при приеме антидепрессантов, очень сильных гормонов и антибиотиков. В 50% таких случаев ресницы посыпятся.

Категорически нельзя делать наращивание, когда человек простужен или болеет.

Во-первых, он может заразить мастера, во-вторых, из-за повышенной температуры тела ресницы просто выпадут.

Если вы испытали очень сильный стресс и всю ночь плакали, утреннюю процедуру тоже лучше отменить.

Из-за выброса адреналина в кровь и изменения гормонального фона ресницы продержатся недолго.

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Когда лучше наращивать ресницы

Ресницы лучше наращивать заранее, не оттягивая процедуру на последний день перед важным мероприятием.

Если вы определились с мастером и накопительная аллергия проявится в самый неподходящий момент, вы начнете отекать прямо перед днем Х.

– Если все хорошо, но вы хотите идеальный взгляд, лучше за день до мероприятия прийти на коррекцию. Чаще всего в таких случаях мастер пойдет навстречу и сделает приятный бонус – доставит 15-20 ресничек, а денег и вовсе не возьмет, – уверяет Анастасия.

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Наращивать или не наращивать – дело сугубо личное. От мужчин не раз слышала о том, что женщины с приклеенной красотой их пугают. От женщин – что это удобно, красиво и в некоторых случаях даже практично.

Как говорится, на вкус и цвет ресницы разные. Для себя я сделала выбор в пользу натуральности и естественности. Хотя принять и полюбить себя удалось только после горького опыта и экспериментов.

В любом случае, выбор только за вами. Если уж решите попробовать в жизни все, отнеситесь к наращиванию ресниц ответственно.

Не надейтесь найти хорошего специалиста с высоким качеством работ и низкими ценами на услуги.

Помните, что скупой платит дважды. В надежде безответственно сэкономить на здоровье, можно “влететь” гораздо больше. И речь вовсе не о деньгах.

Марина Корзун