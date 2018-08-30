Ожоги, анорексия и смерть! Флешмобы-убийцы и почему люди идут на это (18+)

Наесться порошка, поджечь себя или вдохнуть презервативы – к чему только не побуждают в интернете. Факты ICTV сделали подборку самых страшных флешмобов, а также узнали, почему люди идут на это и как уберечь своего ребенка.

Подожги себя!

Несколько лет назад в сети появился адский флешмоб Fire challenge. Его суть в том, чтобы облить себя горючей жидкостью, а потом самостоятельно потушить пламя.

Недавно флешмоб воскрес и даже привел к ужасным последствиям. В Детройте, штат Мичиган, 12-летняя девочка подожгла себя и получила сильнейшие ожоги.

Теперь она с трудом двигается и говорит. Подростку предстоит три операции и несколько месяцев в больнице.

Осторожно – видео 18+

Deodorant Challenge

Еще один страшный флешмоб Deodorant Challenge запустили школьники. Его суть – как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта.

Дочь британки Джейми Прескот получила сильные ожоги после такой “игры”. Снимки последствий не для срабонервных!

– Я бы хотела максимально распространить эту информацию для всех родителей. Пожалуйста, покажите эти снимки своим детям, — призвала Прескотт.

Вдыхание презервативов

Этот флешмоб назвали вдыханием кондомов – Condom snorting challenge. Подростки резко вдыхают презерватив через одну из ноздрей и вытягивают его пальцами изо рта. Особым мастерством считается исполнение данного процесса без помощи рук.

Впервые видео подобного содержания появились пять лет назад, однако только сейчас этот трюк стал сюжетом вирусных роликов.

Стать Золушкой

Казалось бы, что плохого в желании стать диснеевской принцессой. Но стремление к идеалу может просто убить.

– Чтобы достичь веса Золушки, мне надо потерять 49 фунтов (22 килограмма – Ред.), – говорит одна из них. – Мне надо весить 38 килограммов, чтобы быть Золушкой. Сейчас я вешу 51. Просто убейте меня, – говорит третья.

Такие комментарии появились после запуска флешмоба, согласно которому девушки должны были весить, как Золушка. Им необходимо было рассчитать свой вес Золушки и придерживаться жесткой диеты, чтобы достичь цели в ближайшее время.

Страшно представить к чему это могло привести.

Поедание порошка

На этот раз любители флешмобов должны были поедать гель-капсулы для стирки.

Подростки жуют капсулы на камеру, потом выкрадывают видео в сети, передавая эстафету друзьям и знакомым.

Медики предупреждают, что капсулы для стирки очень токсичны, в них содержаться – этанол, полимеры и перекись водорода. Их употребление в пищу может привести к диарее, рвоте, а в некоторых случаях к смерти.

Один из участников флешмоба рассказал, что знал об опасности поедания капсул, но все равно не отказался от участия.

Скорее всего начало этого флешмоба может быть связанно со статьей 2015 года в одном из юмористических изданий. А в 2017 году появилось видео, как мужчина глотает гель-капсулы, потому что они аппетитно выглядят.

#CutForBeyonce

Иногда восхищение любимым исполнителем перерастает в маниакальную зависимость. Некоторые даже готовы резать свои тела.

Так произошло в 2016 году с поклонниками Бейонсе.

– Если королева истекает кровью, мы должны объединиться и пролить нашу кровь, чтобы восстановить ее душевные силы, – отметил один из пользователей сети, добавив к своему посту снимок с порезом на руке. – Только настоящий фанат защитит подобным образом свою королеву, – отметил другой, опубликовав снимок с порезанной рукой.

Такие волнения произошли после концерта Бейонсе, где у нее из уха пошла кровь. Скорее всего, она порезалась сережкой.

Почему люди на это идут?

Этот вопрос задали психологу Людмиле Мининой:

– Одних людей побуждает желание выделиться из серой массы, стать заметными, привлечь к себе внимание и показать, что не трус. Это помогает им ощутить собственную ценность, преодолеть неуверенность. Для других – это желание бросить вызов реальности, испытать себя, свои возможности, границы допустимого.

Как уберечь ребенка

Главное – вовремя заметить. А это удается только при доверительных отношениях и постоянном контакте с ребенком.

– В этом случае он сам будет с удовольствием делиться тем, что его друзья, знакомые интересуются данной темой, что-то планируют, – говорит психолог.

Узнали о намерениях – не ругайте ребенка, не кричите и не давите на него. Постарайтесь спокойно и вразумительно объяснить, почему это плохо.

– Будете кричать, а тем более угрожать – потеряете нить связи с ребенком, он замкнется и перестанет с вами делиться. К тому же агрессия только вызовет усиленное сопротивление, стремление действовать наперекор, – уверяет эксперт.

В процессе разговора постарайтесь понять мотивы ребенка, а именно зачем он это делает, чего пытается достичь таким образом. Тогда вы сможете узнать, чего ему не хватает и предложить альтернативу. Хочет выделиться – запишите на танцы, показать, что не трус – на секцию карате.

– Поддержите ребенка в реализации этих новых способов. От души хвалите ребенка, отмечайте его успехи, подчеркивайте то, что у него хорошо получается. Критика уместна, когда она направлена на действия ребенка – не ты плохой, а поступок, – советует Людмила Минина.

И ни в коем случае не сравнивайте его с другими детьми! Старайтесь замечать лучшее в нем: как он вырос, возмужал, стал лучше решать задачи, бегать, плавать, рисовать.

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Интересуйтесь его жизнью, чувствами, интересами и тогда у ребенка не будет желания совершать безумные поступки. Любите и гордитесь своими детьми!

К слову, ранее в сети появилась новая игра-убийца Зеленый кот. Факты ICTV писали, что это такое и как уберечь ребенка.