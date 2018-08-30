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Погода в Украине на сегодня, 30 августа

Погода в Украине сегодня обещает быть солнечной и без осадков по всей территории страны.

Прогноз погоды на сегодня в Украине дает Укргидрометцентр

Так, на востоке страны будет +31…+33°С.

На севере, западе и в центре Украины ожидается +23…+25°С, а на юге традиционно теплее – +31…+33°С.

Киев – +22…+24°С.

Днепр – +26…+28°С.

Харьков – +31…+33°С.

Львов – +23…+25°С

Читайте: Погода в Украине на 1 сентября (КАРТА)

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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