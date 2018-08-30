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Жара до +33 и дождь – погода на выходных в Украине

Погода на выходных в Украине ожидается теплой и ясной почти по всей территории, только на западе прогнозируются дожди с грозами.

Прогноз погоды на выходные дает Укргидрометцентр.

Так, у суботу, 1 вересня, на востоке Украины будет солнечно, средняя температура составит +30…+32°С.

Юг получит +31…+33°С и ясное небо.

На севере ожидается от +25 до 27°С,  а в центре страны прогнозируется +27…+29°С.

Западная часть Украины попадет под волну дождей с грозами, средняя температура воздуха составит 26…28°С выше нуля.

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В воскресенье, 2 сентября, по прежнему запад ожидает дожди и грозы – +25…+27°С.

Центр и восток Украины получит солнечную и темлую погоду – +29…+31°С.

На юге прогнозируется температура воздуха +31…+33°С, а на севере будет +27…+29°С.

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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