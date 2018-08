Блокбастеры и спортивные симуляторы: лучшие видеоигры сентября

Сентябрь уже практически пришел, а вместе с ним и самая горячая пора для видеоигр, ведь именно осенью ожидается выход огромного количества новинок.

Факты ICTV выбрали 5 видеоигр, выхода которых в сентябре ждут больше всего.

Shadow of the Tomb Raider

В этом месяце фанатов расхитительницы гробниц Лары Крофт ждет новое приключение. После перезапуска в 2013 году одна из самых узнаваемых героинь видеоигр завоевала огромное количество новых фанатов.

Shadow of the Tomb Raider станет третьим приключением Лары после перезапуска. События игры станут прямым продолжением Rise of the Tomb Raider. Расхитительнице гробниц вновь придется сражаться с таинственной организацией Тринити, но теперь на просторах Южной Америки.

Игровой процесс особо сильно не изменился со второй части перезапуска, просто теперь в арсенале главной героини будет намного больше различных умений, с помощью которых она сможет избавляться от врагов. Пообещали разработчики, что уделят и больше внимания возможностям скрытного прохождения, а также паззлам, за которые фанаты так любят серию.

В этой части мисс Крофт предстоит спасти мир от апокалипсиса, предсказанного древними Майя. Хуже всего то, что в действие его приводит сама расхитительница гробниц, потому задача предстоит не из легких.

Дата выхода: 14 сентября

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Marvel’s Spider-Man

В этом году Insomniac Games решили порадовать всех фанатов комиксов, фильмов Marvel, да и просто людей, которые ищут хорошую видеоигру про супергероев, выходом Marvel’s Spider-Man. Действительно хорошей игры про такого любимого многими Человека-паука игроки не видели со времен Spider-Man: Shattered Dimension, которую, хоть и критиковали за линейные уровни, но сильно хвалили за историю и уникальные механики.

Теперь же игроков ждет поистине живая “игровая площадка”, на которой любой сможет почувствовать себя супергероем. Сюжет игры расскажет оригинальную историю, в которой уже повзрослевшему Питеру Паркеру (который уже 7 лет примеряет образ Человека-паука) предстоит столкнуться со старыми и новыми врагами. Большинство подробностей о сюжете держат в секрете, потому можно предположить, что он будет играть достаточно большую роль в новом приключении.

Сражения похожи на серию Batman: Arkham, однако разработчики учли, что под контролем игроков будет акробатический Человек-паук. Потому он может подбрасывать врагов в воздух, прыгать над их головами, активно использовать паутину и различные гаджеты. Те же, кто получили возможность сыграть в раннюю версию Marvel’s Spider-Man рассказывают, что сражения быстро надоедают, поскольку опций не так много. Но говорить что-то точно пока рано, ведь в полной версии игры у Человека-паука будет намного больше трюков.

Особенно хорошо чувствуется передвижение на паутине, которое будет играть огромную роль во время путешествий по городу. Дополнительные задания также сделали весьма нужными, ведь именно за их прохождение Питер Паркер сможет создавать новые гаджеты и улучшать костюмы Человека-паука.

Дата выхода: 7 сентября

Платформы: PlayStation 4

Life is Strange 2

Любителям интерактивного кино в этом месяце выпала возможность опробовать продолжение популярной видеоигры Life is Strange.

В этот раз под контролем игроков окажется 16-летний Шон Диаз, который сбегает от полиции вместе со своим братом Дениэлом. После того, как нечто сверхъестественное убивает полицейского, они решают переехать из Сиэтла в свой родной город Пуэрто Лобос.

Как и в предыдущей части, игроки смогут взаимодействовать с различными персонажами, собирать объекты и решать задачи для продвижения сюжета. Сверхъестественное будет также играть огромную роль, однако будет ли обладать какими-то способностями главный герой пока неизвестно.

Те, кто заинтересовался, могут пройти The Awesome Adventures of Captain Spirit, который является демоверсией к Life is Strange 2.

Дата выхода первого эпизода: 27 сентября

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Valkyria Chronicles 4

Часто игнорируемая видеоигровая серия Valkyria Chronicles получит уже 4-ю часть в серии, но теперь потеряет эксклюзивность для PlayStation.

Те, кто впервые хотят окунуться в этот параллельный мир, могут не переживать, что начнут с четвертой части, ведь ее события происходят параллельно первой. Они расскажут о Второй Европейской войне между Атлантической Федерацией и Восточным Имперским Союзом. Игрок возьмет под свой контроль отряд E, которому предстоит противостоять войскам империи и Валькириям, чтобы положить конец войне.

Как и ранее, игровой процесс представляет собой пошаговую стратегию, но с возможностью получать непосредственный контроль над собственными боевыми единицами, вместо того, чтобы просто отдавать приказы и ждать их выполнения.

В дополнении к 5 оригинальным классам (разведчик, тяжелая пехота, инженер, лансер, снайпер) добавят еще и гренадера, который использует миномет, чтобы поражать группы противников взрывчаткой.

На многих платформах доступно переиздание первой части Valkyria Chronicles, потому все желающие могут испытать пошаговую стратегию перед тем, как принимать решение о покупке.

Дата выхода: 25 сентября

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

FIFA 19

Для фанатов футбола сентябрь будет действительно прекрасным месяцем. Ведь в сентябре выходит FIFA 19, которая уже давно находится на одном из первых мест среди спортивных симуляторов.

Кроме обновления состава команд и игроков, ожидается также и большое количество изменений в игровом процессе. Нам пообещали изменения в контроле футболистов, улучшение контроля над ударом по мячу, новую систему для определения потери игроком мяча, новую систему, которая позволяет менять стратегию игры в реальном времени. В версиях для предыдущего поколения консолей этих изменений не будет.

После того, как Konami потеряла права на Лигу Чемпионов УЕФА, она появится в FIFA 19. Вместе с ней будут присутствовать Лига Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также появится и новые стадионы, среди которых Tottenham Hotspur Stadium, стадион Кардифф Сити и многие другие.

Вернется в этом году и популярный сюжетный режим, который продолжит историю Хантера. В этот раз он присоединится к клубу Реал Мадрид и будет брать участие в играх в Лиге Чемпионов УЕФА.

Дата выхода: 28 сентября

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360

Стоит также упомянуть, что в этом месяце выходят такие спортивные симуляторы как NHL19 (14 сентября), NBA Live 19 (7 сентября), NBA 2K19 (11 сентября). Так что фанатам спорта скучать не придется.

К слову, компания CD Projekt RED продемонстрировала 48 минут игрового процесса ожидаемой видеоигры Cyberpunk 2077.

Фото: PlayStation, Crystal Dynamics, lifeisstrange-blog, SEGA, EA SPORTS FIFA (скриншот)

Видео: EA SPORTS FIFA, GameSpot, PlayStation