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Гороскоп на сегодня, 31 августа

31 августа – подходящий день для созидающих дел, больше располагает к активности, нежели к размеренности.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Сегодня можно заниматься планированием, физическими нагрузками и оздоровительными процедурами, а также уделить внимание своему внешнему виду — хорошо выглядеть, чтобы нравиться и себе, и окружающим.

Если любите лошадей, то сегодня прекрасное время для общения и ухода за ними. Весьма благоприятна посадка растений.

Не стоит вовлекаться в эмоционально напряженные дела. Завершать что-то также неуместно. Желательно исключить все виды интоксикаций.

Читайте: Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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