Конец войны, неприятности у Януковича и стихия: астропрогноз для Украины на избирательный год

С августа в Украине неофициально стартовала избирательная компания. Что ждет украинцев в этот период, стоит ли опасаться провокаций со стороны РФ и что буде с долларом – в материале Фактов ICTV.

Об этом и не только читайте в эксклюзивном интервью с астрологом Натальей Барской.

– Будут ли погодные катаклизмы?

– Природные катаклизмы происходят в Украине и мире каждый год. Взять только недавние сильные ливни в Киеве и других городах страны, когда под воду уходили машины, дома и целые улицы.

Однако ничего более серьезного в ближайшие месяцы не предвидется. Хотя в конце осени и начале зимы стоит ждать зрелищных сюрпризов от погоды. Но ничего катастрофического, в целом все нормально.

– Что будет с экономикой?

– Подорожание и доллар? Серьезных колебаний на валютном рынке не будет, однако сезонных подорожаний никто не отменял. Все зависит от военной ситуации.

– Можно ли надеяться на окончание военного конфликта на Донбассе в этот период?

– В самом начале событий на Донбассе я писала, что военные действия продлятся 2-3 года, а потом начнется постепенный экономический расцвет. Прошло более трех лет, а противостояние все продолжается. Однако думаю, что война закончится не позднее 2019 года.

– Стоит ли опасаться громких убийств или еще каких-то потрясений?

– И убийства, и потрясения – такое всегда происходит. Текущий момент – не исключение. Вопрос – будут ли эти события громкими? Полагаю, что нет. Ситуация за рамки в данном вопросе не выйдет. Возможно, только с Януковичем что-то случится или с его семьей.

– Ждать ли провокация от РФ?

– Провокации в период предвыборной кампании будут. А вот с чьей стороны – это тема политических обозревателей.

В целом прогноз по Украине позитивный. Остаток 2018 года и весь 2019 станет для нашей страны переходом от смуты к стабилизации.

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К слову, ранее мы писали, что приготовил 2018 год Украине и ключевым политикам нашей страны.