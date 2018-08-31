Прически к 1 сентября: Топ-7 примеров образов к началу учебного года

1 сентября – волнительная дата не только для учеников, но и для родителей. Каждый хочет, чтобы его ребенок был самым красивым. Мы собрали несколько вариантов причесок на День знаний.

Прически на 1 сентября могут быть самыми разнообразными – все зависит от длины волос и вашей фантазии.

Конечно, универсальным решением станут прически на 1 сентября с бантами, а для девочек постарше – праздничные локоны или элементарный ретро-пучок.

Но с обыкновенными хвостиками, косичками и распущенными ребенок еще успеет находиться в будни.

А вот один из факторов праздничного хорошего настроения – внешний вид.

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Какую прическу можно сделать на 1 сентября:















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Напомним, какие изменения ждут школы с 1 сентября.