День знаний 2018: поздравления

Факты ICTV собрали для вас 5 стихотворений, которыми вы сможете поздравить школьников с Днем знаний.

День знаний в Украине отмечают ежегодно 1 сентября.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

С днем знаний поздравить тебя мы спешим,

Желаем успехов больших от души.

Во всем будь примером хорошим всегда,

Ведь знания ценны во все времена.

Старайся, учись и к победе иди,

Пусть трудности будут порой на пути.

В бою – крепче дух и характер сильней,

Получится все! Ты в себя только верь!

***

Сегодня поздравляем

Ребят, учителей.

Успехов всем желаем

И ярких школьных дней.

Нам нечего смущаться,

Ведь мы – одна семья.

Давайте ж улыбаться!

С днем знаний вас, друзья!

***

Ученье – свет, известно,

Невежество – есть тьма.

Учиться интересно,

Полезно для ума.

С днем знаний поздравляем!

Пришел учебный год!

Усердия желаем

И радостных хлопот!

***

День знаний – это белый бант

На голове у первоклашки,

Цветов безбрежный океан,

Что принесем мы в школу нашу,

Где снова с 1 сентября

Поздравит нас звонок веселый,

И, щедро знания даря,

Дверь распахнет родная школа!

***

Еще зеленеет повсюду листва,

Но кругом идет у тебя голова.

О школе все мысли твои в этот день,

Хотя, подниматься с утра все же лень.

Но вновь прозвенит долгожданный звонок,

И в классе начнется, как прежде, урок.

Пусть сбудется все в твоей школьной судьбе,

С днем знаний! Успехов в учебе тебе!

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Напомним, как празднуют начало учебного года по всей Украине – Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий с фото и видео.