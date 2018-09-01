День знаний 2018: поздравления

Факты ICTV собрали для вас 5 стихотворений, которыми вы сможете поздравить школьников с Днем знаний.
День знаний в Украине отмечают ежегодно 1 сентября.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.
С днем знаний поздравить тебя мы спешим,
Желаем успехов больших от души.
Во всем будь примером хорошим всегда,
Ведь знания ценны во все времена.
Старайся, учись и к победе иди,
Пусть трудности будут порой на пути.
В бою – крепче дух и характер сильней,
Получится все! Ты в себя только верь!
***
Сегодня поздравляем
Ребят, учителей.
Успехов всем желаем
И ярких школьных дней.
Нам нечего смущаться,
Ведь мы – одна семья.
Давайте ж улыбаться!
С днем знаний вас, друзья!
***
Ученье – свет, известно,
Невежество – есть тьма.
Учиться интересно,
Полезно для ума.
С днем знаний поздравляем!
Пришел учебный год!
Усердия желаем
И радостных хлопот!
***
День знаний – это белый бант
На голове у первоклашки,
Цветов безбрежный океан,
Что принесем мы в школу нашу,
Где снова с 1 сентября
Поздравит нас звонок веселый,
И, щедро знания даря,
Дверь распахнет родная школа!
***
Еще зеленеет повсюду листва,
Но кругом идет у тебя голова.
О школе все мысли твои в этот день,
Хотя, подниматься с утра все же лень.
Но вновь прозвенит долгожданный звонок,
И в классе начнется, как прежде, урок.
Пусть сбудется все в твоей школьной судьбе,
С днем знаний! Успехов в учебе тебе!
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Напомним, как празднуют начало учебного года по всей Украине – Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий с фото и видео.