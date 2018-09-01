День знаний 2018 – лучшие СМС-поздравления

1 сентября в Украине отмечают начало учебного года или День знаний.
1 сентября во всех школах проводят торжественные линейки, в которых главными героями являются первоклассники и те, для кого учебный год будет последним – выпускников.
В День знаний родственники и друзья приветствуют учащихся поздравлениями.
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Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с праздником.
Последний августа листок
Упал с календаря,
Пусть лето кончилось, зато
В начале сентября
С утра мы радостно спешим
За парту в школьный класс,
Всех поздравляем от души
С Днем знаний! В добрый час!
***
Первый осенний денек зовет в классы учеников, в аудитории – студентов. Поздравляем с всенародным праздником, – с Днем знаний! Пусть новый учебный год будет успешным для всех, кто грызет гранит науки!
***
Звучат слова приветствия с утра,
И я тебя сегодня поздравляю.
За парты сесть всем школьникам пора.
Учебы легкой и успешной я желаю.
***
С Днем знаний прими поздравленья!
Сегодня дорога видна –
В мир знаний вести, без сомненья,
Она нас в итоге должна.
***
С Днем знаний, теплым от улыбок,
мы снова поздравляем вас!
Поменьше будет пусть ошибок,
Урок начнется в добрый час!
***
Поздравляем с Днем знаний – с 1-м сентября! Пусть учеба дается легко, интерес к наукам не угасает, а мудрые наставники помогают в достижении высоких результатов!
***
Новый пусть учебный год
Лишь пятерки вам несет,
Чтобы вы могли гордиться
Каждой дневника страницей!
***
Кружатся листья во дворе,
И птицы улетают…
С Днем знаний, первым в сентябре,
Тебя я поздравляю!
***
День знаний — это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик —
Главней всего сегодня это!
***
Пусть вам с учителями повезет!
С началом года в даль уйдут тревоги,
И этот ваш учебный новый год
Вас знаниями встретит на пороге!
К слову, Факты ICTV также собрали лучшие поздравления с 1 сентября в картинках.