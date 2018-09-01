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День знаний 2018 – поздравления в картинках

1 сентября в Украине отмечают День знаний и начало учебного года в школах и высших учебных заведениях.

Привітання з Днем знань

Для первоклассников это праздник особенный, ведь это еще и их первый звонок.

В этот день во всех школах можно увидеть торжественные линейки, на которых отмечают начало нового учебного года и приветствуют первоклассников с началом учебы.

Учителям дарят цветы, а родители и ученики поздравляют друг друга с праздником знаний.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября в картинках.

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День знаний 2018 – поздравления в картинках / 10 фотографий

Читайте: Готов ли ребенок к первому классу: все, что нужно знать родителям

Напомним, Факты ICTV писали, что такое буллинг и о том, как с ним бороться.

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