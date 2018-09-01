Гороскоп на сегодня, 1 сентября

День подходит для строительства, физической активности и дел, связанных с домом и землей.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Желания могут выходить из-под контроля, поэтому стоит обращать внимание на то, что движет вами в ваших действиях. Сегодня обстоятельства могут провоцировать на вступление в противоборство и соперничество, но лучше постараться не вовлекаться в них или направить эту энергию в конструктивное русло – устроить спортивное или интеллектуальное состязание. Обязательно позаботьтесь о технике безопасности, есть риск получения травм и ожогов.

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Если у вас есть дела, которые вы не знаете, как завершить, сегодня можно взглянуть на них под другим углом – энергии дня помогут включить творческий подход и дадут смелость встретиться с трудностями лицом к лицу.

Неблагоприятно: путешествия.

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.