Правило трех “не”: как мотивировать ребенка к учебе

Вопрос готовности детей к учебе всегда возникает накануне 1 сентября. Порой родители требуют невозможное, забыв свое детство. Как же помочь своему ребенку безболезненно вернуться к учебному процессу?

Нестандартными советами с Фактами ICTV поделилась Анна Михайлова – собственник детского центра Мишкина школа.

Совет №1 – Не заставляйте учиться

Я абсолютно уверена, что никто никого заставлять что-либо делать не должен и не может. Вспомните себя, когда вас заставляли идти учиться на экономический или юридический факультет, в то время, когда хотелось выучиться на тату-мастера или парикмахера. Лучше быть хорошим парикмахером, чем плохим юристом. Лучше быть счастливым! И неважно – четыре тебе года, 14 или 40 лет.

Совет №2 – Не стимулируйте к учебе

Да, и стимулировать тоже никого не нужно. Вы знаете этимологию слова “стимул”? Стимул – с латинского – острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола, запряженного в повозку, или раба.

Совет №3 – Не надо погонять

Просто надо сделать процесс обучения интересным, чтобы ребенок сам бежал на урок. Вот и все советы! Дальше – это уже ответственность родителей и учителей перед самими собой и перед детьми.

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Как родители и учителя могут помочь ребенку?

Родители должны понимать физиологические особенности развития своего ребенка и знать его интересы, а учитель – своим примером пробуждать интерес и желание учиться.

– Что я имею ввиду? Посмотрите, ребенок в 6 лет, как минимум, ходит на английский, хореографию и ментальную математику (программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах Абакус. – Ред.). Если возможность есть, то хорошо бы еще шахматы, рисование, театральная студия…А вы представьте, что на все эти кружки ходят родители! Да, с такими родителями и дети будут всесторонне развитыми личностями, – уверена эксперт.

То есть, психолог советует родителям начать с себя – делайте то, что нравится, живите интересно, и детям возле вас будет хорошо!

Что касается учителей – надо искать таких, которые живут своей работой.

– Ищите личность, душу, которая будет работать с душой и личностью вашего ребенка, не поранит, сбережет и сохранит. И тогда никто никого ничего не будет заставлять делать! – уверена Михайлова.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что изменится в школах с 1 сентября из-за реформы образования.