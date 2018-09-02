2 сентября гороскоп советует уделить внимание общению с близкими, а также проявить великодушие и щедрость к окружающим.

Гороскоп на сегодня, 2 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

День подходит для выполнения повседневных дел, выполнения текущей работы, уборки.

Сегодня стоит уделить внимание поддержанию и развитию отношений – хорошее время подумать о том, как сделать общение с близкими более приятным и душевным.

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Актуальным может стать вопрос справедливости, но сегодня в спорных ситуациях лучше лишний раз задуматься о ее сути, прежде чем рваться в бой на защиту “обиженных”.

Постарайтесь проявлять великодушие и щедрость по отношению к окружающим.

Неблагоприятно: путешествия.

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