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Гороскоп на сегодня, 3 сентября

Успеху в делах сегодня будет способствовать проявление обаяния и настойчивости.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

День лучше посвятить завершению дел, восстановительным процедурам и наведению порядка как в материальном плане, так и в эмоциях и мыслях. При этом не стоит лениться – постарайтесь быть физически активными.

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Также благоприятна деятельность, направленная на исцеление и самопознание: соблюдение поста, медитации, проведение духовных ритуалов. Сегодня стоит проявлять мягкость, доброту и заботу по отношению к окружающим.

Благоприятно: надевание новой одежды.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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