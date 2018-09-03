Гороскоп на сегодня, 3 сентября

Успеху в делах сегодня будет способствовать проявление обаяния и настойчивости.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

День лучше посвятить завершению дел, восстановительным процедурам и наведению порядка как в материальном плане, так и в эмоциях и мыслях. При этом не стоит лениться – постарайтесь быть физически активными.

Читайте: Как разные знаки зодиака реагируют на неприятных людей

Также благоприятна деятельность, направленная на исцеление и самопознание: соблюдение поста, медитации, проведение духовных ритуалов. Сегодня стоит проявлять мягкость, доброту и заботу по отношению к окружающим.

Благоприятно: надевание новой одежды.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.