Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 3 по 9 сентября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

На этой неделе успех будет сопровождать вас постоянно – вы будете быстро реагировать, энергии будет достаточно, также вы будете уверены в себе и готовы к любым изменениям.

На работе Овны легко достигнут того, что для них является действительно важным и нужным.

Дома во второй половине недели нужно навести порядок и избавиться от лишних вещей. Пересмотрите не только вещи, но и своих друзей – кто-то из них постоянно тянет вас на дно, поэтому будьте осторожны с этим человеком и сведите общение к минимуму.

У вас попросят о помощи или взаймы, но не бросайтесь выполнять каждое пожелание. Как показывает астрологический прогноз, во второй половине недели вы можете быть слабее морально и вы можете легко стать жертвой манипуляции. Не позволяйте себя использовать!

В течение недели будьте осторожны со своими расходами, потому что есть большие шансы потратить лишнее. На выходных будьте готовы к неожиданностям.

Не все будет идти по вашему плану, но не расстраивайтесь: вполне возможно, что изменения будут к лучшему.

Гороскоп для Тельцов

Неделя благоприятная для занятий искусством, а также для обучения. Тельцы смогут открыть в себе скрытые таланты. Если давно планировали сменить работу или просить о повышении – эта неделя очень удачное время для таких изменений. Сосредоточьтесь только на важных делах и пожертвуйте общением с друзьями ради этого. В первой половине недели ваше материальное положение улучшится, но не спешите тратить деньги. Вам лучше подумать о сбережениях, так как уже совсем скоро вам понадобятся дополнительные средства. В любви будьте внимательны: разные мелочи могут вывести вас из равновесия. Но контролируйте себя и не устраивайте ссоры по пустякам. Ваш партнер заслуживает внимания и поддержки, поэтому не забывайте учитывать его интересы. Вторая половина недели благоприятствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: сменить прическу или обновить гардероб.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы, новые знакомства могут оказаться полезными и даже помочь вам в карьере. Неделя способствует также свиданиям, покупкам и вечеринкам.

Что касается работы, то на этой неделе вам придется принимать важные решения, но они приведут к улучшению вашего материального состояния.

В семейной жизни ожидается немного суеты и неразберихи. Не участвуйте в конфликтах, которые вас не касаются, и следите за своими словами.

Вы можете высказаться очень резко в отношении близкого вам человека и будете долго об этом жалеть.

Выходные лучше провести в новой обстановке – отправляйтесь в путешествие туда, где вы сможете полностью отключиться от внешнего мира и навести порядок в собственных мыслях.

Не берите с собой большую и шумную компанию, а также будьте осторожны с алкоголем и жирной пищей.

Гороскоп для Раков

Ракам будет способствовать удача в служебных и официальных делах. Текущие проекты не будут приносить столько проблем, как раньше. Поэтому вы можете сконцентрироваться на той работе, которая действительно приносит вам удовольствие.

Во время важных совещаний старайтесь быть в центре внимания и говорите о том, что думаете о текущей профессиональной ситуации.

Ваши замечания будут удачными, меткими и понравятся начальству. Уже в первой половине недели ожидайте существенного улучшения финансового положения.

Кроме того, период с 3 по 9 сентября хорошее время для того, чтобы отказаться от вредных привычек – пейте меньше кофе и ограничьте себя в питании.

Это позволит вам улучшить свое самочувствие, а также у вас появится много энергии, которую лучше направить на решение рабочих вопросов.

Вторая половина недели благоприятна для подачи документов на визу, планирования будущего путешествия или же бронирования жилья в другой стране.

Есть большая вероятность попасть на очень привлекательные предложения.

Гороскоп для Львов

Из-за неожиданного стечения обстоятельств вам удастся решить проблему, над которой вы уже давно думаете.

Неделя в целом благоприятна для новых начинаний. Особенно это касается тех, кто планирует освоить вождение транспортными средствами.

Эту неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

В отношениях сохраняйте холодный ум, даже если ваша вторая половинка будет все время хандрить по поводу приближения осени. Не оставляйте любимого человека наедине с его собственными переживаниями и проблемами, сейчас ему больше всего нужна ваша поддержка и вера в него.

В выходные вас ждут интересные встречи и хорошие новости. Только не забывайте заботиться о здоровье, потому что первые осенние холода не пойдут вам на пользу.

Одевайтесь тепло вместо того, чтобы слепо следовать моде, – и вы не потратите драгоценное время на лежание с простудой или гриппом в постели.

Гороскоп для Дев

Период до 9 сентября благоприятствует вашим профессиональным успехам. Вы сможете наконец получить признание и завоевать доверие какой-то важной персоны. Будьте в хорошем настроении и чаще улыбайтесь.

Важная встреча или участие в составе делегации пойдут вам на пользу, ваши идеи будут радовать окружающих.

В свободное время стоит больше подвигаться и позаниматься спортом, потому что эта неделя способствует также улучшению вашего самочувствия и физической формы.

Будьте внимательны к своему рациону – ограничьте алкоголь и употребление вредной пищи. В противном случае, вам не избежать проблем с желудком.

Семейных обязанностей может быть под конец недели больше, поэтому вам вряд ли удастся избежать домашних забот. Берите на себя столько, сколько можете реально сделать, иначе будете сильно нервничать.

Есть большой риск попасть в эпицентр конфликта. Поэтому старательно избегайте сплетен на работе и в семейном кругу.

Гороскоп для Весов

У Весов начинается хороший финансовый период. В начале недели вы получите дополнительные средства, которые можно смело тратить на дорогую технику.

Например, на технику для кухни или же гаджеты для работы.

Благодаря вашей доброжелательности и доброму сердцу вы сможете помочь близкому вам человеку.

Даже если это будет просто беседа или дружеский совет. Однако старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы, потому что многие дела решатся без вашего участия и, соответственно, без ваших нервов.

Бідьте осторожными во время тяжелой работы, есть риск повредить позвоночник и суставы. Больше отдыхайте и проводите как можно больше времени на открытом воздухе.

Если вас давно беспокоит вопрос здоровья – то благоприятные дни для визита к врачу в понедельник и вторник. Если есть возможность отказаться от транспорта – то лучше так и сделать.

Гороскоп для Скорпионов

На этой неделе вам захочется быть в нескольких местах одновременно – вы будете получать много телефонных звонков, решать несколько дел одновременно и постоянно спешить.

Но результат такой озабоченности не заставит себя долго ждать, вы уже в ближайшее время сможете достичь профессиональных высот.

Избегайте сплетен, потому что на этой неделе вам не удастся спрятаться от глаз чужих людей.

Также держитесь в стороне от конфликтов как на работе, так и дома. Лишние споры не приведут ни к чему хорошему, а вот настроение могут хорошо попортить.

Вам стоит позаботиться о собственном здоровье. В первую очередь, это касается вашей работы.

Если вы начали чувствовать, что начинаете перегорать, то возьмите на этой неделе отпуск или хотя бы два дополнительных выходных. Отдых поможет настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению дел с новыми силами.

Гороскоп для Стрельцов

Перед Стрельцами в период с 3 по 9 сентября будет несколько профессиональных вызовов.

Используйте свое личное обаяние и интуицию так, чтобы покончить с конфликтом или распутать сложное дело.

Вы сможете уверенно действовать и внедрите в жизнь несколько новых и интересных идей, которые обязательно заметит ваше руководство.

В любви к Стрельцам также вернется уверенность в себе. На все проблемы с партнером вы посмотрите с другой, чем прежде, стороны.

Выходные способствуют встречам с близкими людьми, поездкам и романтическим ужинам.

Женщинам-Стрельцам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел.

Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Во время работы в саду – будьте осторожны с острыми предметами.

Гороскоп для Козерогов

Неделя с 3 по 9 сентября благоприятна для обучения или изучения чего-то нового. Полученные знания вы сможете применить на работе, или даже претендовать на повышение.

Поэтому не упустите такую возможность и вы сможете существенно улучшить свое материальное положение.

Приятные неожиданности возможны в романтической сфере. Уделяйте больше времени вашему любимому человеку и как можно больше времени проводите вместе.

Выходные – это благоприятное время для планирования путешествия и покупки билетов, поскольку есть большая вероятность попасть на очень привлекательные скидки.

Одиноких Козерогов в личной жизни ожидаю большие и грандиозные изменения. Вы будет чувствовать легкий страх и опасения, но зря – любые изменения в личной жизни будут носить положительный характер.

В общении с вашей второй половинкой нужно проявлять больше терпимости и спокойствия, это убережет ваши отношения от мелких конфликтов.

Гороскоп для Водолеев

Эта неделя очень благоприятна для обучения. Если же вы давно мечтали пойти на курсы или даже освоить новую профессию – лучшего времени и не придумаешь.

Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на смену места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

Но несмотря на новые поступления, вам нужно быть осторожными с финансами, так как на этой неделе ваше материальное положение довольно нестабильное. Не делайте спонтанных покупок, особенно тех, которые превышают норму ваших расходов.

Также внимательно следите за своим кошельком и банковскими картами, есть большая вероятность попасть в руки мошенника.

Ближе к концу недели вас ожидают серьезные изменения в ваших отношениях – вы перейдете на новую ступень. Поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.

Гороскоп для Рыб

Эта неделя очень благоприятна для ваших финансов. Вероятно, вы получите немалое денежное поступление или же вам вернут долг. Также неделя благоприятна для операций с валютой.

А вот брать деньги в долг или оформлять кредиты – лучше не стоит, есть большая вероятность попасть в мошенническую схему и потерять немалую сумму денег.

На работе вам придется учиться говорить “нет” дополнительной нагрузке. Если будут поступать подобные предложения – они смогут принести дополнительный доход, но будут требовать много времени на их выполнение.

Лучше на этой неделе от дополнительной работы отказаться вообще, а свободное время посвятить только себе.

На выходных проведите время в окружении только близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок и шумных компаний. Вам необходимо полноценно отдохнуть перед новой рабочей неделей.