Лето продолжается: погода на неделю в Украине

Погода на неделю в Украине будет теплой, только на Западе ожидаются дожди с грозами.

Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 4 сентября, будет теплый температурный фон по всей Украине, но на западе – дождь, а температура поверье достигнет +26…28°С.

На остальной территории страны будет +27…+29°С.

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В среду, 5 сентября, на Закарпатье, во Львовской, Черновецкой, Ивано-Франковской областях ожидаются дожди – +24…26°С.

На юге также дождь, температура будет от 24 до 29°С. В Крыму – без осадков, +26…28°С.

Центр и восток Украины ждет +26…+28°С.

Киев и север страны получат +27…+29°С.

В четверг, 6 сентября, дожди пройдут в Крыму, Одесской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

На остальной территории страны будет сухо.

Львов – +25…+27°С.

Киев – +25…+27°С.

Харьков – +26…+28°С.

Днепр – +27…+29°С.

Херсон – – +27…+29°С.

В пятницу, 7 сентября, на западе страны, а также на восточно-южной части будут дожди.

Львов – +25…+27°С.

Киев – +25…+27°С.

Харьков – +26…+28°С.

Днепр – +24…+26°С.

Херсон – – +23…+25°С.

Напомним, какой будет погода в сентябре.