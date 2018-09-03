В сети появилось видео с неанонсированным iPhone XS

В сети появился ролик, на котором демонстрируется новый гаджет от компании Apple – iPhone XS.
В Youtube опубликовали ролик, на котором показан еще неанонсированный смартфон iPhone XS.
Новинку должны показать на презентации Apple, которая состоится 12 сентября.
Кроме новых моделей iPhone, компания должна показать Apple Watch Series 4 и 6,1-дюймовую бюджетную версию смартфона в разных цветах.
Читайте: Презентация Apple в сентябре 2018 – дата
К слову, до официальной презентации новых смартфонов Apple, которая состоится 12 сентября, в сети появились изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4.
Видео: ConceptsiPhone
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