4 сентября гороскоп советует уделить время активности. При этом не нужно посвящать день важным начинаниям.
Гороскоп на сегодня, 4 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.
В первой половине дня весьма благоприятно навести порядок и уборку пространства.
Если вы это делаете ежедневно, то сегодня можно сделать что-то более основательно — например, посвятить время сортировке вещей.
Полезны любые физические нагрузки, особенно на свежем воздухе. Подходящее время для оздоровления.
Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2018
Во второй половине дня может быть повышена конфликтность и раздражительность, восприятие эмоционально нестабильно.
С принятием важных и серьезных решений лучше повременить.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.
Мы также публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака – с 3 по 9 сентября 2018 года.