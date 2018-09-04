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Гороскоп на сегодня, 4 сентября

4 сентября гороскоп советует уделить время активности. При этом не нужно посвящать день важным начинаниям.

Гороскоп на сегодня, 4 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

В первой половине дня весьма благоприятно навести порядок и уборку пространства.

Если вы это делаете ежедневно, то сегодня можно сделать что-то более основательно — например, посвятить время сортировке вещей.

Полезны любые физические нагрузки, особенно на свежем воздухе. Подходящее время для оздоровления.

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Во второй половине дня может быть повышена конфликтность и раздражительность, восприятие эмоционально нестабильно.

С принятием важных и серьезных решений лучше повременить.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений.

Мы также публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака – с 3 по 9 сентября 2018 года.

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