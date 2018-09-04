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Магнитные бури в сентябре “ударят” раньше – дата

Первые магнитные возбуждения, близкие к магнитной бури первого уровня G1, накроют Украину уже 8 сентября.

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Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA, бури класса 1 способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

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Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Однако улучшить самочувствие поможет правильное питание.

Диетологи советуют есть овощные салаты и пить больше воды. Также необходимо отказаться от алкоголя, употреблять меньше кофе, жирной пищи и сладостей.

Почувствовать себя лучше поможет полноценный сон, а также спокойное эмоциональное и физическое состояние.

Ранее сообщалось, что магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.

Фото: Dreamstime

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