Топ-5 театральных премьер, которые стоит посетить

Новый театральный сезон стартовал по всей Украине. Факты ICTV выбрали 5-ку премьер, которые удивят поклонников театра.

Новый театральный сезон стартует традиционно в сентябре. 30-й театральный сезон откроет Малый театр, для Золотых ворот это будет 39-й год работы, а Молодой отпразднует свое столетие.

Факты ICTV подобрали топ-5 театральных премьер сезона, которые будут показаны впервые и могут изрядно удивить зрителя.

100 лет Молодой!

Молодой театр

Режиссер Андрей Билоус

Спектакль-концерт 100 лет Молодой! посвящен столетию Молодого театра Леся Курбаса и в игровой форме рассказывает интересные страницы истории его основания. Спектакль дает ответ на многие важные вопросы — каким должен быть театр, каковы его цели и задачи — так, как об этом мечтал Л. Курбас вместе с другими учредителями.

Спектакль дает ответ о влиянии Молодого театра Курбаса столетней давности на развитие национального украинского театра и его связь с современным Молодым театром.

100 лет Молодой! – единственное представление в театре, в которой задействована вся труппа.

Где: г. Киев, ул. Прорезная, 17

Когда: 5 сентября, 19:00

Купить билеты можно здесь.

Смешанные чувства

Театр Сузирья

Режиссер Игорь Славинский

Кристина и Герман уже не молодые и одинокие. Недавно каждый из них потерял свою вторую половинку и теперь они пытаются начать все заново друг с другом, рефлексируя на темы любви, старости и смерти. На сцене им придется понять, действительно ли для любви не существует возраста и времени.

Пьесу Ричарда Байера поставил на сцене Созвездие народный артист Украины Игорь Славинский.

Где: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 14-б

Когда: 7, 15 16 сентября

Купить билеты можно здесь.

Шестеро характеров ненаписанной комедии

Театр на Подоле

Режиссер Виталий Малахов

Все мы помним знаменитого Дон Кихота или смешного Голохвостого или наглеца-Хлестакова? Наши любимые персонажи живут на сцене, экранах, в книгах и в наших историях.

Однажды на репетицию театра ворвались шестеро безумцев, написанных героев, которые жаждут жить на сцене. Поэтому решение только за режиссером: подарить им шанс войти в историю или оставить безмолвными?

Непростая история поисков реальных ценностей от Нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло.

Где: Киев, Андреевский спуск, 20Б

Когда: 7, 8 сентября

Купить билеты можно здесь.

Фрекен Юля

Золотые ворота

Режиссер Иван Уривский

Золотой театр представляет зрителям известную пьесу шведского театрального новатора Августа Стриндберга Фрекен Юлия. В ней любовный треугольник аристократки Жюли, лакея Жана и кухарки Кристины служит полем для критики в нравственных и социальных устоях.

На сцене будет показана история о том, как ответственность за свои поступки превращает интрижки в настоящие драмы и триллеры, в которых зритель увидит больше, чем любовные перипетии.

Поставил спектакль режиссер Иван Уривский, лаурет премии Зеркало сцены 2017.

Где: г. Киев, ул. Шелковичная, седьмой.

Когда: 20 сентября

Купить билеты можно здесь.

FORCE PLAY

Малый театр

Режиссер Мария Степанюк

Полицейском Джозефу не впервой спасать людей от неминуемой гибели, ведь его специализация – переубеждение самоубийц, которые часто заглядывают на Бруклинский мост, чтобы осуществить последний прыжок.

Но в этот раз разговор с потенциальным самоубийцей затягивается, ведь несчастный парень Пабло слишком глубоко копается в вопросах смысла жизни и смерти. Спектакль будет сыгран на террасе Малого театра.

Поставит спектакль по пьесе Марио Фратти Мост молодой режиссер Мария Степанюк.

Где: г.Киев, ул. Олеся Гончара, 33

Когда: 29, 30 сентября

Билеты будут доступны в продаже здесь с 7-го сентября.

Фото: Pehels|hitesh choudhary.