Ученые рассказали, на каких планетах может существовать жизнь

Ученые пришли к выводу, что на покрытых океанами планетах может существовать жизнь.

Ученые из Чикагского университета опровергли гипотезу о том, что на планетах, которые полностью покрыты океаном, не может существовать жизнь, сообщает Phys.org.

Долгое время считалось, что на океанических планетах не может существовать жизнь, поскольку на них нет характерных для Земли геохимических циклов, необходимых для выживания организмов.

Благодаря моделированию нескольких сценариев изменений температуры и химического состава океанов исследователи пришли к выводу, что эти циклы не всегда нужны для существования жизни.

Читайте: К Земле летит огромный астероид

Ученые выяснили, что многие “водные миры” имеют благоприятные и стабильные для жизни условия.

Жизнь на океанических планетах может зависеть от распределения углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой.

К слову, исследователи NASA подтвердили наличие воды на полюсах Луны.