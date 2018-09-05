Гороскоп на сегодня, 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в первой половине дня могут одолевать страхи, но после обеда психологическое состояние пойдет вверх.

Гороскоп на сегодня, 4 сентября, публикует Astro.Expert в Telegram.

До 13.00 день может быть эмоционально нестабильным. Возможны деструктивные мысли, проявление сокрытых страхов или проблем. Это время благоприятно использовать для разрушения — например, избавляться от старых привычек или отживших вещей. Вторая половина дня может пройти легко и позитивно.

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В целом день располагает к обучению, самосовершенствованию, различного рода исследованиям. Весьма уместно заниматься творчеством, к делам подходить с воображением. Хорошо провести время с детьми. Духовные практики, здоровое питание сегодня могут принести удовлетворение.

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