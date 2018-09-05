Штраф €500: туристам запретили есть на улицах Флоренции

Власти Флоренции (Италия) запретили туристам есть на 4 улицах в историческом центре города.

Об этом сообщает Daily Mail.

Закон вступил в силу во вторник, 4 сентября.

Все, кто ест на улицах Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 22.00 будут оштрафованы на 500 евро.

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Меры были приняты для того, чтобы защитить местных жителей от толп туристов, которые останавливаются перекусить посреди улицы и мешают движению в городе.

За исполнением нового закона будут следить волонтеры, которых и уполномочили выписывать штрафы.

Напомним, в июне индийские спасатели запретили туристам делать селфи на пляжах штата Гоа из-за несчастных случаев.

Фото: dreamstime.