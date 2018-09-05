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В США создали “вертолет” для исследования Марса

В США создали “вертолет” Марс, который в ближайшие годы планируют отправить на Красную планету.

Марс

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA вскоре завершат сборку “вертолета” Марс, который планируется использовать для исследования Красной планеты, сообщает Aviation Week.

Так называемый Автономный полетный блок планируется развернуть с ровера Марс 2020 после его посадки, которая должна состояться в феврале 2021 года.

Аппарат передадут в Лабораторию реактивного движения, где его будут испытывать в вакуумной камере. За это время “вертолет” выполнит только один испытательный полет в условиях пониженного атмосферного давления.

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Испытания аппарата будут продолжаться до апреля 2019 года, после чего его передадут специалистам, которые занимаются разработкой и сборкой велосипеда для миссии Марс 2020.

К слову, исследователи NASA подтвердили наличие воды на полюсах Луны.

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