От зарплаты до зарплаты: как вести бюджет и откладывать деньги

Без планирования с деньгами все происходит стихийно. Как правильно вести свой бюджет, на что откладывать деньги и какие схемы лучше использовать – читайте в материале Фактов ICTV.

Как вести свой бюджет – часто задаваемый вопрос всех, кто понимает, что деньги тратятся, но не совсем понятно, куда.

Пока мы изыскиваем то на одно, то на другое, большие и заветные мечты остаются в загашниках, то есть с глобальными и важными целями — полное фиаско.

С этим нужно что-то делать и просто “больше зарабатывать” здесь не помогает.

Все, что нужно, – это научиться управлять деньгами, то есть планировать свои финансы и следовать этим планам.

Только так можно направить деньги на реально важное, не позволяя им утекать на ерунду.

Все волшебство управления деньгами заключается в том, что большие результаты получаются из ежедневных мелких действий, то есть из образа жизни, из привычек. Привычки — это зеркало, в котором можно увидеть будущее.

Прямо здесь и сейчас вы можете изменить свои привычки, а значит и изменить будущее.

Встроить управление деньгами в ежедневный процесс помогут три несложные привычки:

Планировать бюджет на месяц вперед.

Регулярно откладывать деньги.

Вести учет расходов.

Начните потихоньку, с малого. Главное — регулярность.

Технология планирования бюджета на месяц

Для начала нужно составить средний бюджет. Используйте Exel.

Планирование бюджета по сути — очень простая вещь: в одной таблице перечисляются ваши доходы, в другой — расходы, а внизу вы видите итог — разницу между доходами и расходами = инвестиционный потенциал = вашу прибыль или убыток.

Таблица доходов: по строкам запишите названия всех ежемесячных доходов и поставьте по каждому сумму в месяц. Ниже запишите нерегулярные доходы (постарайтесь ничего не забыть) — премии, возврат налогов, дивиденды, проценты по вкладам.

Регулярные доходы, которые получаете каждый месяц, записывайте в сумме ежемесячного поступления (в столбец “сумма в месяц”).

Если у вас нестабильный доход, и от месяца к месяцу наблюдается радикальная разница — планировать вы тоже можете, более того, вам планирование нужно больше, чем кому бы то ни было.

Прикиньте, сколько вы зарабатываете в среднем на год. Здесь не нужна бухгалтерская точность, здесь нужно найти ориентиры, а для этого достаточно определить максимально приближенный к реальности предполагаемый доход.

Нерегулярные доходы нужно записать в размере годового поступления (разумеется в столбик “сумма в год”).

Заполнив эту часть таблицы, вы увидите — сколько же в среднем зарабатываете в месяц и в год. Возможно это уже заставит серьезно задуматься.

Таблица расходов: в ежемесячные записывайте только те статьи, на которые вы тратите каждый месяц плюс/минус одинаковую сумму — коммунальные, еда, кафе, транспорт, ипотека. Ставьте сумму расхода за месяц в соответствующий столбец.

А все нерегулярные статьи можете записать в блок ежегодных расходов. Записать их нужно в сумме сколько тратите в год в третий (последний) столбец.

Разделение на “ежемесячные” (регулярные) и “ежегодные” (нерегулярные) можно делать полностью на свое усмотрение, как вам удобнее их воспринимать.

Например, вы обычно каждый месяц покупаете что-то из одежды и вам проще думать об этом, как о регулярных расходах — значит записывайте в ежемесячные.

Если же обновляете гардероб один-два раза в год, вам будет удобнее записать их в годовые. На суть дела эта разбивка не повлияет, поэтому сильно не мучайтесь.

Когда вы будете заполнять расходы, то можете поглядывать в соседнюю закладку, где формируется ваш бюджет, и оценивать, сколько там еще остается от доходов?

Идеально, если минимум 20% дохода у вас остается не потраченными, именно эти средства вы сможете откладывать на будущие цели.

Если у вас получается сверстать свой бюджет с такой прибылью — это уверенность, что в будущем вы будете очень богаты, все материальные цели будут достигнуты, а вы будете полностью независимым человеком с нерушимой финансовой стабильностью.

На основании этого “среднего” бюджета вы сможете делать две важнейшие для финансового процветания вещи: составить личный финансовый план и планировать ежемесячный бюджет.

Личный финансовый план — это планирование на долгосрочную перспективу, которое покажет, как именно вы можете достичь большие важные глобальные цели.

Такой план вы можете составить со специалистом. Хотя эти расчеты не представляют из себя ничего сложного, но без практики и навыков новичкам его составить сложно.

Подведем итоги

Если вы однажды составите свой средний бюджет, то на его основе вы сможете планировать бюджет на каждый ближайший месяц.

План на месяц позволит вам очень эффективно использовать кровно заработанные, вовремя направить средства на те цели, которые реально очень важны, и не позволит деньгам просто утечь сквозь пальцы.

Для того, чтобы план “сработал”, нужно настроить систему откладывания денег. Откладывать деньги — это значит физически отделить их от основных.

Идеально, чтобы средства уходили в сбережения сразу, как только получаете доход.

Таким образом вы сможете воплотить намного больше целей, чем это удавалось раньше. Возможно, очень быстро реализуются самые заветные.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как экономить и контролировать бюджет.