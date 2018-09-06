119 кг: в Украине вырастили самый большой арбуз в мире

В Херсонской области вырастили самый большой в мире арбуз. Его вес достигает 119 кг.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Культурной дипломатии Украины от Министерства иностранных дел в Facebook.

– Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области, – говорится в сообщении.

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Арбуз, к сожалению, был выращен не украинскими аграриями. На самом деле ягода родом из Азербайджана, а сорт этот происходит из США и носит название Каролина Кросс.

Согласно книге рекордов Гиннесса один из самых больших арбузов был выращен в 2005 году в США. Его вес составил 122 кг. При этом чтобы зафиксировать рекорд его даже не смогли донести до весов, а пришлось везти на небольшой тележке.

Тем не менее, на этом американцы не остановились. В 2013 году был зафиксирован новый рекорд. Тогда в Луизиане вырастили гигантский плод, вес которого составил 156 кг. Официально именно этот арбуз признан самым большим в мире.

К слову, семена арбуза содержат вещества, которые препятствуют образованию метастазов и способствуют капсулированию раковых клеток.