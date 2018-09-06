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13% за сутки! Курс биткоина резко упал

Курс криптовалюты биткоин обрушился за сутки на 12,8% и установился на отметке ниже $6,5 тыс.

Криптовалюта Біткоін

Курс биткоина просел до минимального значения за несколько недель – $6279, свидетельствуют данные CoinDesk.

Всего за сутки биткоин обрушился на 12,8%. По состоянию на 9.15 по киевскому времени, курс биткоина составил $6391.

К слову, остальные криптовалюты подешевели еще больше. Цена Ethereum упала на 20,89% и находится на отметке в $224,8.

Читайте: Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы

Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 14,45% и торгуется на уровне $0,283, а Bitcoin Cash подешевел на 20,96%, до $496,88.

Сейчас капитализация рынка составляет $201 млрд, еще на прошлой неделе этот показатель был на $30 млрд выше. На долю биткоина приходится 54,9% всего рынка.

Мы также писали о причинах и проблемах регулирования рынка криптовалюты в Украине.

Фото: Pixabay

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