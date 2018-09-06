Чем кормить детей в школе: рецепты вкусных и полезных блюд

Накормить ребенка перед школой – сложное дело. Это только в идеальном мире он всегда завтракает и охотно ест все, что готовят в столовой. Чтобы школьник имел энергию для свершений в учебе, позаботьтесь о вкусном и полезном перекусе. Факты ICTV подобрали несколько простых рецептов.

В школе ребенок не будет покупать вредные сладости или фастфуд, если будет знать, что найдет в ланч-боксе вкусняшки, приготовленные вашими руками. Много времени это не займет, а здоровье сохранит.

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Кстати, вы можете приобщать ребенка к приготовлению обедов для школы. Так, через некоторое время, немного повзрослев, он сможет самостоятельно готовить себе полезные перекусы. Это стимулирует лучше, чем разговоры о полезной пище.

Рулеты из лаваша

Это прекрасная альтернатива бутербродам. А начинка может быть как сладкой, так и соленой: мясной фарш, просто отварное мясо, рыба, яйца, сыр, овощи и фрукты. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.

Но забудьте о колбасных изделиях, майонезе, кетчупе и других вредных добавках.

Кстати, проверено, дети любят лаваши с сыром.

Ингредиенты:

Один лаваш;

400 г творога;

Петрушка, укроп, любая другая зелень по вкусу;

Соль по вкусу.

Приготовление:

Всю зелень мелко нарезать, смешать с творогом, добавить соль, полученную смесь намазать на лаваш.

Свернуть лаваш с начинкой в ​​трубочку и нарезать кусочками. Можно просто завернуть конвертом. Обжарить их в масле с двух сторон, или же поставить на пару минут в микроволновку.

Творожная запеканка

Ее приготовление займет больше времени, но сделать это можно вечером.

Ингредиенты:

600 г сыра жирности не ниже 2%;

3 яйца;

По 3 ст. ложки манной крупы, сметаны и сливочного масла;

2 ст. ложки меда или сахара,

По щепотке ванили и соли;

Изюм – по желанию.

Приготовление:

Надо разогреть духовку до 160 градусов. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи сливочное масло. Добавить сахар, соль, сметану, манную крупу и хорошо все перемешать.

К полученной смеси также добавить яйца, сыр, ванилин и взбить все блендером до однородной массы, положить изюм.

Смазать форму оливковым маслом и залить в нее готовую массу.

Запекать в разогретой духовке в течение 60-70 минут.

Конфеты из сухофруктов с ананасом и орехами

Миндаль, фундук, грецкие орехи, курага, изюм и инжир прекрасно подходят для легкого перекуса. А если их соединить, добавить кусочки консервированного ананаса, то получатся очень полезны конфеты.

Приготовление:

Измельчить сухофрукты, орехи и ананас. Первые два ингредиента – лучше в блендере.

Перемешать массу. Сформировать небольшие шарики.

Обвалять их в кокосовой стружке. Выложить готовые конфеты на листья мяты.

К слову, новый порядок создания групп продленного дня теперь действует для всех школах Украины. Он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

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