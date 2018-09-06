День программиста в Украине – дата

Неофициально в ряде стран, в том числе и в Украине, День программиста отмечают 13 сентября.
День программиста отмечают 13 сентября.
Даты проведения праздника выбрана не случайно, ведь выпадает на 256 день года. А 256 – это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.
В невисокосный год День программиста всегда выпадает на 13 сентября, в високосный – на 12 сентября.
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В Украине профессия программиста не только престижная, но еще и прибыльная.
Ранее Факты ICTV писали, что Apple проведет 12 сентября конференцию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone.
Фото: unsplash.
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