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День программиста в Украине – дата

Неофициально в ряде стран, в том числе и в Украине, День программиста отмечают 13 сентября.

День программиста отмечают 13 сентября.

Даты проведения праздника выбрана не случайно, ведь выпадает на 256 день года. А 256 – это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.

В невисокосный год День программиста всегда выпадает на 13 сентября, в високосный – на 12 сентября.

Читайте: Вступительная кампания 2018: будущее за программированием, но выбирают язык и право

В Украине профессия программиста не только престижная, но еще и прибыльная.

Ранее Факты ICTV писали, что Apple проведет 12 сентября конференцию, на которой, как ожидается, будут представлены новые модели iPhone.

Фото: unsplash.

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