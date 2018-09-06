В Индонезии два варана напали на американского фотографа Энди Лернера, который снимал дикую природу.

Об этом пишет Daily Mail.

Лернеру пришлось отбиваться от рептилий, способных расправиться с противником в 10-15 раз больше их самих. Но даже сидя в маленькой лодке, идущей по морю, фотограф смог отбиться, и теперь у него есть очень впечатляющие фотографии этих животных и видео поединка с ними.

Фотограф Энди Лернер из Лос-Анджелеса приехал в Индонезию для съемок местных экзотических животных. Среди видов, которые его интересовали, были комодские вараны.

Это самые большие из современных ящериц и опасные хищники, которые охотятся на крупных животных. И когда Лернер снимал их с лодки рядом с побережьем острова Ринка, два варана попытались забраться к нему на борт, чтобы напасть.

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Конкретно эти драконы привыкли к тому, что их кормят туристы с лодок, поэтому они подплывают к каждой лодке, чтобы проверить, дадут ли еды.

Вараны могли повести себя так агрессивно как раз потому, что их не покормили, считает фотограф. Трудно определить, что бы они стали делать, если бы забрались в лодку, поэтому он предпочитает радоваться, что у них не получилось.

Чтобы заснять варанов настолько близко, Лернер попросил своих гидов сдерживать их палками, а сам лег набок, поставил камеру на борт лодки и оказался практически лицом к лицу с хищниками.

По его словам, то, что началось как попытка пережить атаку рептилий, превратилось в возможность сделать уникальные кадры.





Фотограф сделал уникальные снимки варанов, отбиваясь от атаки / 3 фотографии

Напомним, в июне 2017 года в Таиланде на острове Тау нашли тело туристки из Бельгии Элизы Даллеманге. Оно было разодрано вараном.

Фото, видео: Энди Лернер.