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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 6 сентября/

Гороскоп на сегодня, 6 сентября

Если вы соблюдаете пост, то сегодня благоприятный день для этого.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

В целом время подходит для любых созидательных дел, но не стоит начинать новые проекты. Динамичность весьма благоприятна — это могут быть, например, поездки, покупки, получение новых знаний или уплата долга — а также уместна деятельность, направленная на развитие и изменения.

Хорошо проявлять заботу об окружающих, уделить внимание своей семье.

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Можно сделать перестановку в комнате или квартире, особенно если давно хочется.

Нежелательно отвлекаться на негативные и деструктивные мероприятия. Сегодня стоит внимательно отнестись к своему самочувствию, не допускать нагрузок на суставы. Если ощущаете холод в теле, лучше поберечься. Важно уделить внимание питанию и не злоупотреблять некачественными и вредными жидкостями.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, ранее на Фактах ICTV вышел эксклюзивный гороскоп на сентябрь.

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