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Игрушка за $2 тыс. Львица украла камеру фотографа и отнесла детенышам

В национальном парке в Ботсване львица украла камеру у профессионального фотографа и “подарила” ее детенышам как игрушку.

Левиця викрала камеру

Фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер снимала жизнь львов в национальном парке в Ботсване, пишет TJ.

Львица обратила внимание на группу фотографов, когда они слишком близко подошли к ее детенышам.

Она зарычала и направилась в их сторону, поэтому фотографы вынуждены были отступить.

В этот момент Форстер уронила свою камеру стоимостью более $2 тыс.

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Львица перевернула технику на бок и аккуратно взяла зубами за объектив. Она перенесла камеру на некоторое расстояние, где находкой заинтересовались львята.

Когда львы ушли, Форстер смогла забрать свою камеру. Техника была в рабочем состоянии, хотя на корпусе остались небольшие царапины и следы от зубов.

Ранее лев напал на мужчину в сафари-парке – впился в горло и утащил в кусты. К счастью, мужчина выжил.

Видео: SWNS TV

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