Как выбрать вейп новичку? Все, что нужно знать о модном девайсе

Как выбрать вейп, на что стоит обратить внимание и в чем его опасность – в материале Фактов ICTV.

Вейп – это электронное устройство для курения. Также его называют альтернативой электронной сигарете или кальяну. Вейп работает не с дымом, а с паром.

Внутри вейпа расположена емкость со специальной жидкостью для курения, нагревательный элемент и аккумуляторная батарея. Для работы устройства батарею периодически заряжают:

аккумулятор — от его мощности зависит время, в течение которого гаджет сможет проработать без подключения к зарядному устройству

контейнер с жидкостью. Именно от ее состава зависит вкус, аромат и густота пара

атомайзер — основной элемент вейпа. Он действует как нагреватель и превращает жидкость в пар

Существует два основных вида атомайзера:

дрипка — атомайзер без емкости для жидкости, требует частой заправки

бак, бакомайзер — испаритель с отсеком для жижи, позволяющий залить сразу 5 мл жидкости

Безопасен ли вейп?

– Он безопаснее сигареты, но это, как говорится, выбирать меньшее из двух зол. Безопасный тем, что пациент не получает смолы в результате сгорания сигарет. Но влияние аэрозоля на дыхательную систему все же есть. Там используется пропионгликоль, а он никогда не идет сам по себе, добавляется никотин или ароматизированные добавки, – рассказывает врач-пульмонолог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте Лидия Тараленко.

Пациент фактически получает тоже самое курение:

ритуал курения, то есть держать в руках, затягиваться и выдыхать, а это прямая физическая зависимость

употребление никотина (если его добавлять)

раздражение кашлевых рецепторов

– Я не думаю, что сожженный натуральный лист табака гораздо хуже, чем неизвестные химические смеси. Поэтому сказать, что это совершенно безопасно я не могу, – отмечает Лидия Тараленко.

Также эксперт добавляет, что делать полные выводы рано, потому что не было проведено полных, независимых исследований, подтверждающих или опровергающих опасность вейпа.

Однако, пока таких выводов нет лучше воздержаться от вейпа. Особенно не рекомендуется его использовать подросткам.

Интернет конечно пестрит иследованиями на счет вейпа, но в большей своей мере это заказные материалы, которые использовались в маркетологической битве.

Дело в том, что с попадением вейпа на рынок он начал стремительно набирать популярность, а табачные компании испугались, что он может и вовсе потеснить сигареты. Поэтому было опубликованно не мало пугающих иследований о том, что вейп смертельно опасен. Однако, ответ себя не заставил долго ждать и уже через некоторое время посыпались статьи с хвалебными отзавами о вейпах.

Также стоит учитывать тот факт, что вейпы никак не регулируются государством.

Если вы уже решили окончательно попробовать себя в роли вейпера, то мы разкажем на что именно стоит обратить внимание.

Как выбрать вейп

Виды вейпов:

Одноразовые ЭС. Их размер обычно не превышает 10 см, а емкость аккумулятора не превышает 100 мАч. Их преимущества это низкая цена и компактность, но из минусов можно выделить небольшую энергоемкость и необходимость частой дозаправки. Ego формат – это электронки емкостью от 650 мАч, а длина колеблется в пределах от 12 до 17 см. Картриджи данных моделей часто заменяются клиромайзерами или большими танками с объемом до 5 мл. Плюсы – внушительный ресурс батареи и увеличенный объем бака для жидкости. Если вы относитесь к заядлым курильщикам, тогда такой девайс будет хорошим выбором. Моды – усовершенствованные электросигареты, которые имеют возможность индивидуальной настройки и увеличенный ресурс парения. Различают такие типы вейпа этого формата: механические – с надежной схемой работы без дополнительной электроники и автоматические (платы) – с регулировкой мощности, температуры и времени затяжки.

Параметры выбора вейпа

Аккумулятор

Наиболее распространенными являются модели со встроенными аккумуляторными батареями на 650, 900, 1100, 2000, 3000 мАч. Стоит учитывать тот факт, что аккумулятор емкостью 650 мАч не подойдет заядлым курильщика, поскольку его придется заряжать пару раз каждый день. Эксперты советуют приобрести устройство со сменными аккумуляторами формата 18650 или 21700.

Обслуживаемый или необслуживаемый атомайзер

Для начинающих вейперов лучше подойдет второй вариант так, как обслуживание требует определенного опыта. Неправильно обращение атомайзером может привести к его поломке.

Количество пара

Количество пара регулируется сопротивлением намотки спирали – чем оно меньше, тем больше пара. Также этот фактор зависит также от емкости атомайзера.

Набор или собирать самостоятельно

Набор обойдется дешевле в 90% случаев.

Для начинащего вейпера лучше всего подойдут устройства типа EGO и модели с необслуживаемым атомайзером.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что до сих пор нет убедительных свидетельств, что переходить на электронные сигареты, даже курильщикам со стажем, – это удачное решение.

Фото: unsplash.

Видео: vAustinL