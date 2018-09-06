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Звезды, комиксы и косплей: в Киеве пройдет Comic Con Ukraine

22 и 23 сентября в Киеве, на территории Арт-завода Платформа состоится международный конвент Comic Con Ukraine.

Comic Con Ukraine

Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Но и познакомиться с муви и косплей-иконами и выиграть 100 тыс. грн на грандиозном Косплей шоу.

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. Одним из ведущим мероприятия будет известный блогер – Стас Давыдов.

Особенности программы Сomic Con Ukraine 2018:

  • Польская выставка моделей вселенной Star Wars
  • Игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone
  • Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков
  • Аллея художников и комиксов
  • Выставка к сотой годовщине чешского комикса
  • Cosplay и Cover Dance-шоу
  • Фэнтезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами
  • Выступления музыкальных коллективов

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Звездные гости конвента:

  • британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам Властелин колец, Индиана Джонс и последний крестовый поход и Затерянный мир
  • американский актер Брайан Декарт, звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр, звезда сериалов Крик (Scream), Анатомия Грей (Grey’s Anatomy), Менталист (The Mentalist) и многих других
  • колумбийский художник Джон Jago Герра, известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl

В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka

Посетив мероприятие, вы станете свидетелем рождения украинского гик-конвента нового образца! Приобрести билеты можно тут.

К слову, в Германии из дома престарелых пропали двое пенсионеров. Они сбежали на крупнейший мировой фестиваль хеви-метала Wacken Open Air.

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