Звезды, комиксы и косплей: в Киеве пройдет Comic Con Ukraine

22 и 23 сентября в Киеве, на территории Арт-завода Платформа состоится международный конвент Comic Con Ukraine.
Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Но и познакомиться с муви и косплей-иконами и выиграть 100 тыс. грн на грандиозном Косплей шоу.
Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. Одним из ведущим мероприятия будет известный блогер – Стас Давыдов.
Особенности программы Сomic Con Ukraine 2018:
- Польская выставка моделей вселенной Star Wars
- Игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone
- Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков
- Аллея художников и комиксов
- Выставка к сотой годовщине чешского комикса
- Cosplay и Cover Dance-шоу
- Фэнтезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами
- Выступления музыкальных коллективов
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Звездные гости конвента:
- британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам Властелин колец, Индиана Джонс и последний крестовый поход и Затерянный мир
- американский актер Брайан Декарт, звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр, звезда сериалов Крик (Scream), Анатомия Грей (Grey’s Anatomy), Менталист (The Mentalist) и многих других
- колумбийский художник Джон Jago Герра, известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl
В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka
Посетив мероприятие, вы станете свидетелем рождения украинского гик-конвента нового образца! Приобрести билеты можно тут.
К слову, в Германии из дома престарелых пропали двое пенсионеров. Они сбежали на крупнейший мировой фестиваль хеви-метала Wacken Open Air.