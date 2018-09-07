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Адольф Гитлер был импотентом

Историки, которые исследуют жизненный путь Гитлера, отмечают, что диктатор имел много фобий и комплексов.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Причины невероятной жестокости Адольфа Гитлера историки и психиатры ищут в детстве будущего диктатора. Первым отклонением, которое наложило отпечаток на всю его жизнь, была патологическая любовь к матери и ненависть к отцу. Гитлер буквально всю жизнь был маменькиным сынком.

Кроме мамы, в жизни Гитлера, конечно, были и другие женщины. Однако многие историки считают диктатора импотентом, из-за чего приписывали ему страх физических отношений с противоположным полом.

Смотрите: Тайны смерти Гитлера. Все версии и мог ли он убежать в 1945-м

Гитлер был очень застенчивым человеком. Он никогда не раздевался на людях. Даже сделать рентген или укол его приходилось долго уговаривать. Гитлер имел параноидальный страх, что его сфотографируют в трусах и фотографию увидят все. Поэтому в его имениях никогда не было бассейнов. В публичные бассейны или на пляж Гитлер тоже никогда не ходил. Более того, даже снять пиджак на публике для диктатора было нельзя, ведь кто-то мог увидеть следы пота на его рубашке.

К слову, Адольф Гитлер умер в Берлине в 1945 году, заявляют со всей определенностью французские ученые. При этом они рассказали, от чего скончался фюрер.

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