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Гороскоп на сегодня, 7 сентября

Сегодня не желательно планировать важные начинания.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Стоит перенести на другое время коммерческие и финансовые операции.

В этот день велика вероятность раздражительности, конфликтных ситуаций, резких слов и действий, строгих мер. Также ожидаемы проблемы в коммуникациях и связях.

Хорошо позаниматься йогой, медитацией. Сегодня будут проявлены мистические темы.

Неблагоприятным в этот день считается брать или давать деньги в долг.

Читайте: Как разные знаки зодиака реагируют на неприятных людей

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на сентябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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