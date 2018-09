Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Наступили по-настоящему осенние выходные из-за которых больше не погуляешь на улице и не посидишь на пляже. Но выход все же есть – концертные залы и уютные кафе.

На этих выходных киевляне могут сходить на замечательный концерт Everlast или вечеринку электронной музыки Kerala Dust.

Также в этот уик-энд пройдет Кураж Базар. Темой будет литература.

Осень — не только дожди и меланхолия, она может быть такой, какой решите вы. Все, что нужно — составить план. Факты ICTV выбрали самые интересные мероприятия, которые ожидают Киев в ближайшее время.

Latin Jazz Night

Фото: Facebook

Дом Актtра

7 сентября, 19.00

Стоимость билетов: 70-300 грн

Купить билеты можно тут

У многих осень ассоциируется именно с музыкой в стиле джаз. Поэтому в эти выходные можно будет насладиться исполнением латиноамериканских мелодий и джазовых стандартов от Киевского Квартета Саксофонистов, и этим сделать осенний вечер теплее. В четверку украинских музыкантов также присоединится молодой японский саксофонист Кента Игараши, который уже успел завоевать немало международных премий и наград.

Viva Espana. Piano Flamenco Band

Фото: Facebook

Caribbean Club

8 сентября, 19.00



Стоимость билетов: 150-650 грн

Купить билеты можно тут

Caribbean Club проводит серию концертов Viva Espana, и 8 сентября в рамках этой серии состоится концерт группы Piano Flamenco Band. Зажигательные ритмы их музыки не оставят равнодушным никого, подарив колорит и атмосферу далеких Пиренеев.

Дополнять дух страстной Испании этого вечера будут искусные танцовщицы, которые под музыку фламенко выполнять одноименный танец.

Kerala Dust

Фото: Facebook

КВЦ Парковый, CHI

8 сентября, 00.00

Стоимость билетов: девушки – бесплатно, парни – 250 грн

Купить билеты можно на входе

8 сентября громкий лондонский проект возвращается в CHI by Decadence House с новой программой и любимыми треками.

Экстремально-музыкальное трио из Лондона стремится преодолеть разрыв между электронной музыкой и традиционным написанием песен, опираясь на аутентичность звучания олдскульных британских коллективов. Гитарные аккорды переплетены с приятным басом и наложенные на качественное техно, но все это является лишь постаментом к вокалу ради которого собираются многотысячные площадки на всех крупных фестивалях.

Кураж Базар

Фото: Facebook

ВДНХ



8-9 сентября

Стоимость билетов: 100 грн

Кураж Базар переезжает на территорию Выставочного центра. В программе мероприятия: лекции, презентации книг, поэтические чтения и многое другое, что может заинтересовать ценителей литературы. Музыкальной темой в этот раз станут джаз и классическая музыка, и именно они будут звучать для гостей с главной сцены.

Everlast

Фото: The Daily Beast

Зеленый Театр



9 сентября, 19.00



Стоимость билетов: 750 грн



Купить билеты можно тут

Everlast — бывший участник культовых House of Pain и неудержимых La Coka Nostra направляется с выступлением в украинскую столицу. Покинув House of Pain на пике их популярности, Everlast начал сольную карьеру, явив миру свой собственный, уникальный стиль, соединив в пределах своего творчества блюз, фолк, кантри, и конечно же, рэп. Его диски неоднократно приобретали золотой и платиновый статус, и так случилось, что на концерте в Киеве будет праздноваться двадцатилетие его второй пластинки Whitey Ford Sings the Blues, которая разошлась тиражом в три миллиона копий.

