Начальники-ироды. На что идут ради наказания подчиненных

Испорченная трудовая книжка, сотрясение мозга и даже смерть. На что готовы начальники, чтобы наказать подчиненных за мелкие неудачи?

Факты ICTV собрали случаи, когда оригинальность и желание начальников установить порядок переходит границы.

Трудовая с сюрпризом

В России гендиректор Wikimart нецензурно выругался в адрес бывшего сотрудника компании. Причем сделал это прямо в его трудовой книжке.

После такой записи начальника трудовую книжку отказались принимать в официальных учреждениях РФ. В конце концов литературный шедевр направили в Басманный райсуд, а бывший работник Wikimart требовал компенсировать ему моральный ущерб.

Смертельное опоздание

Трагедией обернулось наказание начальника, который заставил 15-летнюю девушку приседать 100 раз за опоздание. Через некоторое время девушка уже не могла шевелить ногами, а через несколько дней отказали и руки. Впоследствии девушку начало рвать, а тело парализовало. Через 10 дней она скончалась в реанимации.

Не пустили в офис в шортах

В Британии руководство одной из компаний не пустило работника в офис и отправило его домой из-за шорт в адскую жару. Однако парень не растерялся и нашел выход из ситуации – в офис он вернулся в платье, как позволяет дресс-код.

После такой выходки начальнику пришлось пересмотреть правила компании и подробнее прописать требования к внешнему виду сотрудников.

Увольнение с сотрясением мозга

В России увольнение шеф-редактора журнала Digital Photo закончилось дракой. Гендиректор сообщил о намерениях закрыть издание из-за его убыточности, а когда диалог набрал эмоциональных оборотов, ударил подчиненного кулаком по голове.

Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, начальник давил ему коленом в грудную клетку и сжимал горло с криками: “Я тебя задушу! Сломаю тебе шею!” В конце концов, увольнение запомнилось сотрясением мозга и переломом ребра.

“Родничок” из унитаза

Руководство одной из компаний в китайской провинции Сычуань заставило офисных сотрудников пить воду из унитаза. Сложно представить, чем провинились работники, однако ради сохранения должности они согласились. Не самое лучшее зрелище, согласитесь.

Выгнали на подиум

24-летнюю Эмму Халс из Лондона наказали за внешность. Начальник уволил девушку буквально через 5 минут после появления на работе, объяснив, что ее “место на подиуме”. Девушка, пришедшая на работу в брюках и рубашке, уверяет, что до сих пор никаких проблем с работодателями из-за внешнего вида не было.

Позже владелец компании признался, что с девушкой разошлись после трехмесячного испытательного срока и моментов, которые не устроили работодателя.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Июн 19 2016 в 3:52 PDT

Уволили из-за критических дней

Автомобильный концерн Hyundai уволил 27-летнюю модель из-за того, что у нее была менструация во время работы. Во время автошоу в Нью-Йорке девушку не отпустили в туалет. Она не смогла вовремя поменять тампон и, в конце концов, ей пришлось менять нижнее белье и колготки.

На следующий день компания сообщила, что не хочет продолжать сотрудничество с моделью. В ответ обиженная девушка пожаловалась на дискриминацию в Комиссию США по соблюдению равноправия при трудоустройстве.

Фото, видео: roem, Andro Hack, hulseemma, Dreamstime